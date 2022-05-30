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Пять человек, в том числе подросток, погибли в результате обстрела Донецка

Пять человек, в том числе подросток, погибли в результате обстрела Донецка

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины для освобождения Донбасса. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T12:05+0300

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Пять человек, в том числе подросток, погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВФУ, 16 пострадали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По уточненной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 21 человека: пятеро погибли и 16 получили ранения. Среди погибших — подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Обстрел по городу был произведен в понедельник около 11:00, повреждения получили здания двух школ и гимназии.

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