https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/tretyakov-ob-otkaze-rossii-ot-bolonskoy-sistemy-ideya-zamechatelnaya-no-zapozdalaya--1039315667.html

Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая

Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая

Декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, журналист, политолог Виталий Третьяков в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о всех минусах... 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T13:48+0300

2022-05-30T13:48+0300

2022-05-30T14:40+0300

радио

подкасты

россия

европа

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1e/1039315777_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_1a2259ad9cd743834a76d8a3d6b07aea.jpg

Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая. Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая.

В Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы, на которую она перешла в 2003 году, и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.Все эти годы Третьяков неустанно выступал и писал против Болонской системы образования. "Я отнесся к этой идее как к замечательной, но запоздалой. Я всегда был противником этой системы", – отметил Третьяков. Болонская система была создана для того, чтобы в рамках Европы создать условия для перетекания самых способных учеников выпускных классов, а также студентов начальных курсов в ведущие европейские вузы, добавил он.Болонская система нанесла вред российскому образованию, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ."В советских московских и ленинградских школах, которые тоже были разные, но в целом очень хорошие, троечник знал больше, чем нынешние отличники, выпускники школ. Есть дисциплины, где это бросается в глаза с очевидностью. Выпускники нынешних школ не знают географию, вообще не могут на карте показать, иногда даже свой родной город с трудом находят. Я уверен, что 95% выпускников современных школ Москвы, в том числе и те, кто собираются пойти в вуз, не смогут на карте показать Абхазию", – подчеркнул он.Подробности слушайте в аудиофайле.

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, россия, европа, образование, аудио