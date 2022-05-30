https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/tretyakov-ob-otkaze-rossii-ot-bolonskoy-sistemy-ideya-zamechatelnaya-no-zapozdalaya--1039315667.html
Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая
Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая
Декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, журналист, политолог Виталий Третьяков в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о всех минусах... 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T13:48+0300
2022-05-30T13:48+0300
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Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая.
Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая.
В Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы, на которую она перешла в 2003 году, и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.Все эти годы Третьяков неустанно выступал и писал против Болонской системы образования. "Я отнесся к этой идее как к замечательной, но запоздалой. Я всегда был противником этой системы", – отметил Третьяков. Болонская система была создана для того, чтобы в рамках Европы создать условия для перетекания самых способных учеников выпускных классов, а также студентов начальных курсов в ведущие европейские вузы, добавил он.Болонская система нанесла вред российскому образованию, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ."В советских московских и ленинградских школах, которые тоже были разные, но в целом очень хорошие, троечник знал больше, чем нынешние отличники, выпускники школ. Есть дисциплины, где это бросается в глаза с очевидностью. Выпускники нынешних школ не знают географию, вообще не могут на карте показать, иногда даже свой родной город с трудом находят. Я уверен, что 95% выпускников современных школ Москвы, в том числе и те, кто собираются пойти в вуз, не смогут на карте показать Абхазию", – подчеркнул он.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Третьяков об отказе России от Болонской системы: идея замечательная, но запоздалая
13:48 30.05.2022 (обновлено: 14:40 30.05.2022)
Декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, журналист, политолог Виталий Третьяков в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о всех минусах Болонской системы образования.
В Минобрнауки заявили, что Россия
намерена отказаться от Болонской системы, на которую она перешла в 2003 году, и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
Все эти годы Третьяков неустанно выступал и писал против Болонской системы образования.
"Я отнесся к этой идее как к замечательной, но запоздалой. Я всегда был противником этой системы", – отметил Третьяков.
Болонская система была создана для того, чтобы в рамках Европы создать условия для перетекания самых способных учеников выпускных классов, а также студентов начальных курсов в ведущие европейские вузы, добавил он.
"Нужно понимать, что это система "пылесоса", все лучшее, что есть на периферии, должно быть отобрано с помощью специальной системы, для этого и нужна унификация, и помещено на обучение с перспективой устройства на работу в крупнейших странах Европы".
Виталий Третьяков
Декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова
Болонская система нанесла вред российскому образованию, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ.
"В советских московских и ленинградских школах, которые тоже были разные, но в целом очень хорошие, троечник знал больше, чем нынешние отличники, выпускники школ. Есть дисциплины, где это бросается в глаза с очевидностью. Выпускники нынешних школ не знают географию, вообще не могут на карте показать, иногда даже свой родной город с трудом находят. Я уверен, что 95% выпускников современных школ Москвы, в том числе и те, кто собираются пойти в вуз, не смогут на карте показать Абхазию", – подчеркнул он.
Подробности слушайте в аудиофайле
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