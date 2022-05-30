https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/tri-cheloveka-postradali-v-rezultate-terakta-v-melitopole-1039311079.html

Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе

Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска освободили Херсонскую и Запорожскую области в марте 2022 года. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.Отмечается, что был взорван автомобиль, припаркованный поблизости от одного из зданий городской администрации.Мощный взрыв раздался в понедельник в 7:40 в самом центре Мелитополя.Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов возложил ответственность за теракт на киевский режим.

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