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Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе
Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска освободили Херсонскую и Запорожскую области в марте 2022 года. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T09:33+0300
2022-05-30T09:33+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.Отмечается, что был взорван автомобиль, припаркованный поблизости от одного из зданий городской администрации.Мощный взрыв раздался в понедельник в 7:40 в самом центре Мелитополя.Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов возложил ответственность за теракт на киевский режим.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, россия, мелитополь, новости, теракты
Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе
09:33 30.05.2022 (обновлено: 09:46 30.05.2022)
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска освободили Херсонскую и Запорожскую области в марте 2022 года.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik.
Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате теракта в освобожденном городе Мелитополь Запорожской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в администрации города.
Отмечается, что был взорван автомобиль, припаркованный поблизости от одного из зданий городской администрации.
Мощный взрыв раздался в понедельник в 7:40 в самом центре Мелитополя.
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов возложил
ответственность за теракт на киевский режим.