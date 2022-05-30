https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/verkhovnyy-sud-otmenil-reshenie-o-nezakonnosti-amnistii-astamura-dzhopua-1039320479.html

Верховный суд отменил решение о незаконности амнистии Астамура Джопуа

Верховный суд отменил решение о незаконности амнистии Астамура Джопуа

Астамур Джопуа был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней и осужден на 20 лет лишения свободы в октябре 2018 года. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T19:18+0300

2022-05-30T19:18+0300

2022-05-30T19:18+0300

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского суда о незаконности и отмене применения амнистии в отношении Астамура Джопуа и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.Астамур Джопуа с 2018 года отбывает наказание за преступления, предусмотренные пунктом "в" части 3 статьи 126 (изнасилование заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, соединенное с угрозой убийством), статьей 113 (угроза убийством) и частью 1 статьи 217 (незаконные ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия.13 апреля 2018 года обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки Астамур Джопуа был осужден Сухумским районным судом на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 15 000 рублей в доход государства. Судом в отношении Джопуа Астамура назначены также дополнительные наказания в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на три года после отбытия основного наказания, также Джопуа Астамур был разжалован и лишен всех воинских званий.Уголовное дело в отношении Астамура Джопуа было возбуждено 13 июня 2017 года на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения, на территорию нефункционирующей спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил изнасилование.В октябре 2021 года Сухумский городской суд не удовлетворил иск Джопуа к МВД Абхазии "О признании акта о создании комиссии МВД Абхазии о применении постановления Парламента от 24.09.2020 и заключение комиссии об отказе применения положений акта об амнистии незаконными и их отмене".В ходе процесса 30 мая представитель правового отдела МВД Абхазии Елизавета Харазия подчеркнула, что в отношении Джопуа не может быть применена амнистия, так как в постановлении четко говорится, что амнистия не применима к лицам, которые обвиняются в совокупности преступлений, одно из которых не подлежит амнистии. По словам Харазия, амнистии в данном случае, согласно закону, не подлежит статья 126.Адвокат Астамура Джопуа Марина Тания предоставила суду справку, в которой говорится о том, что он принимал участие в боевых операциях на территории Абхазии в 1998, 2001 и 2008 годах в составе резервного батальона "Урал" и был призван для участия в операции по освобождению Кодорского ущелья.В прениях сторон Тания обратила внимания суда на то, что под амнистию попадают участники операции по освобождению Кодорского ущелья, резервисты, лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности и осужденные на срок до пяти лет. Она отметила, что статьи 113 и 217, по которым в том числе отбывает срок Джопуа, подходят под указанный срок.Согласно постановлению об амнистии, лицо, осужденное по статье 126, в случае, если оно принимало участие в Кодорских событиях или было резервистом, то срок отбывания сокращается наполовину, заявила Тания.В сентябре 2020 года Парламент Абхазии принял постановление об амнистии заключенных к 27-й годовщине Дня Победы и Независимости республики. Под амнистию подпадают лица, осужденные до трех лет, до пяти лет, лица, принимавшие участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, участники операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году. Также амнистия применима к совершившим преступления по неосторожности, женщина, имеющим несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременным. К женщинам, старше 55 лет и мужчинам, старше 60 лет.Под амнистию попадают инвалиды I и II группы, больные туберкулезом.Также, под амнистию попадают осужденные, которые до дня вступления в силу постановления парламента не отбыли часть наказания, а также осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы.Амнистия не распространяется на осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также на лиц, к которым ранее применялись акты помилования или амнистии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180413/obvinyaemyj-v-iznasilovanii-astamur-dzhopua-osuzhden-na-20-let-1023665560.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180606/prigovor-dzhopua-vstupil-v-silu-1024158626.html

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