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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи
Предыдущее землетрясение было зафиксировано в Сочи 22 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T21:10+0300
2022-05-30T21:10+0300
2022-05-30T21:10+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в шести километрах от берега Черного моря в Адлерском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Толчки были зафиксированы сочинской сейсмостанцией на глубине 10 километров примерно в 17:30. Отмечается, что инфраструктура курорта не пострадала, погибших и пострадавших при происшествии нет. Это уже вторая сейсмическая активность в Сочи за май и третья за весну.
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в мире, происшествия, землетрясение, сочи, новости
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи
Предыдущее землетрясение было зафиксировано в Сочи 22 мая.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в шести километрах от берега Черного моря в Адлерском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Толчки были зафиксированы сочинской сейсмостанцией на глубине 10 километров примерно в 17:30. Отмечается, что инфраструктура курорта не пострадала, погибших и пострадавших при происшествии нет.
Это уже вторая сейсмическая активность в Сочи за май и третья за весну.