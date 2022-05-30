https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/zemletryasenie-magnitudoy-35-proizoshlo-v-sochi-1039321848.html

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи

Предыдущее землетрясение было зафиксировано в Сочи 22 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в шести километрах от берега Черного моря в Адлерском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Толчки были зафиксированы сочинской сейсмостанцией на глубине 10 километров примерно в 17:30. Отмечается, что инфраструктура курорта не пострадала, погибших и пострадавших при происшествии нет. Это уже вторая сейсмическая активность в Сочи за май и третья за весну.

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в мире, происшествия, землетрясение, сочи, новости