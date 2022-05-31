https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhazskiy-forum-v-moskve-pryamaya-translyatsiya-1039325783.html
Абхазский форум в Москве. Прямая трансляция
Абхазский форум в Москве. Прямая трансляция
Абхазский форум проходит в Москве, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" во вторник, 31 мая, по инициативе Министерства иностранных дел республики. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T12:10+0300
2022-05-31T12:10+0300
2022-05-31T12:10+0300
мультимедиа
видео
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039325842_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d0bc80b3fecc0be1c5d69f0029e2d6b3.jpg
Форум проводится для презентации российской аудитории социально-экономического потенциала республики, формирования привлекательного инвестиционного имиджа Абхазии в регионах России.В мероприятии участвуют государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве.На форуме представят актуальные достижения в контексте развития абхазо-российского межгосударственного взаимодействия в различных сферах.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039325842_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7e89d39054e532b30e14a9779a3871eb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, абхазия, видео
Абхазский форум в Москве. Прямая трансляция
Абхазский форум проходит в Москве, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" во вторник, 31 мая, по инициативе Министерства иностранных дел республики.
Форум проводится для презентации российской аудитории социально-экономического потенциала республики, формирования привлекательного инвестиционного имиджа Абхазии в регионах России.
В мероприятии участвуют государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве.
На форуме представят актуальные достижения в контексте развития абхазо-российского межгосударственного взаимодействия в различных сферах.