https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhazskiy-forum-v-moskve-pryamaya-translyatsiya-1039325783.html

Абхазский форум в Москве. Прямая трансляция

Абхазский форум в Москве. Прямая трансляция

Абхазский форум проходит в Москве, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" во вторник, 31 мая, по инициативе Министерства иностранных дел республики. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T12:10+0300

2022-05-31T12:10+0300

2022-05-31T12:10+0300

мультимедиа

видео

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039325842_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d0bc80b3fecc0be1c5d69f0029e2d6b3.jpg

Форум проводится для презентации российской аудитории социально-экономического потенциала республики, формирования привлекательного инвестиционного имиджа Абхазии в регионах России.В мероприятии участвуют государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве.На форуме представят актуальные достижения в контексте развития абхазо-российского межгосударственного взаимодействия в различных сферах.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, абхазия, видео