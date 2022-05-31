https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/aeroport-granitsa-investitsii-chto-obsudili-na-abkhazskom-forume-v-moskve-1039332845.html

Аэропорт, граница, инвестиции: что обсудили на Абхазском форуме в Москве

Аэропорт, граница, инвестиции: что обсудили на Абхазском форуме в Москве

В Москве прошел второй Абхазский форум, инициированный МИДом республики. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T19:45+0300

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На площадке форума представителям более 10 стран рассказали о социально-экономическом потенциале Абхазии, ее культуре и инвестиционнных возможностях.Участниками форума стали известные политики, бизнесмены, представители СМИ, в том числе депутат Госдумы Константин Затулин, главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, народный артист России, посол доброй воли Абхазии Николай Басков и другие. По видеомосту из пресс-центра Sputnik Абхазия к дискуссии присоединился и Сухум. Основными вопросами повестки дня стали упрощение режима пересечения абхазо-российской границы, открытие Сухумского аэропорта, инвестиционная привлекательность республики и гарантии для российского бизнеса в Абхазии.Подробнее - в видео Sputnik.

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