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Аэропорт, граница, инвестиции: что обсудили на Абхазском форуме в Москве
Аэропорт, граница, инвестиции: что обсудили на Абхазском форуме в Москве
В Москве прошел второй Абхазский форум, инициированный МИДом республики. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T19:45+0300
2022-05-31T19:45+0300
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На площадке форума представителям более 10 стран рассказали о социально-экономическом потенциале Абхазии, ее культуре и инвестиционнных возможностях.Участниками форума стали известные политики, бизнесмены, представители СМИ, в том числе депутат Госдумы Константин Затулин, главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, народный артист России, посол доброй воли Абхазии Николай Басков и другие. По видеомосту из пресс-центра Sputnik Абхазия к дискуссии присоединился и Сухум. Основными вопросами повестки дня стали упрощение режима пересечения абхазо-российской границы, открытие Сухумского аэропорта, инвестиционная привлекательность республики и гарантии для российского бизнеса в Абхазии.Подробнее - в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, москва, мид абхазии, инал ардзинба, видео
Аэропорт, граница, инвестиции: что обсудили на Абхазском форуме в Москве
В Москве прошел второй Абхазский форум, инициированный МИДом республики.
На площадке форума представителям более 10 стран рассказали о социально-экономическом потенциале Абхазии, ее культуре и инвестиционнных возможностях.
Участниками форума стали известные политики, бизнесмены, представители СМИ, в том числе депутат Госдумы Константин Затулин, главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, народный артист России, посол доброй воли Абхазии Николай Басков и другие.
По видеомосту из пресс-центра Sputnik Абхазия к дискуссии присоединился и Сухум.
Основными вопросами повестки дня стали упрощение режима пересечения абхазо-российской границы, открытие Сухумского аэропорта, инвестиционная привлекательность республики и гарантии для российского бизнеса в Абхазии.
Подробнее - в видео Sputnik.