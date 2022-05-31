https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/ardzinba-ob-otkrytii-aeroporta-uproschennom-perekhode-granitsy-s-rossiey-i-druzhbe-s-donbassom-1039331729.html
Инвестиции, аэропорт, туризм: интервью Ардзинба по итогам Абхазского форума
Инвестиции, аэропорт, туризм: интервью Ардзинба по итогам Абхазского форума
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба дал интервью "Sputnik на русском" по итогам Абхазского форума, который состоялся 31 мая в Москве. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T17:40+0300
2022-05-31T17:40+0300
2022-05-31T18:05+0300
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Абхазия в этом году ожидает беспрецедентный поток туристов, именно поэтому работу над возможностью упростить пересечение границы с Россией начали именно сейчас. Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба. Глава МИД отметил, что приоритетная задача для республики – открытие аэропорта, что в нынешней геополитической ситуации актуально как никогда. Успеют ли упросить переход границы до окончания курортного сезона? Чем занимаются НПО в Абхазии? Есть ли надежда на возобновление переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье, остановленных по инициативе ООН? И почему каждому абхазу близко происходящее сейчас в Донбассе – смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, инал ардзинба, абхазия, видео
Инвестиции, аэропорт, туризм: интервью Ардзинба по итогам Абхазского форума
17:40 31.05.2022 (обновлено: 18:05 31.05.2022)
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба дал интервью "Sputnik на русском" по итогам Абхазского форума, который состоялся 31 мая в Москве.
Абхазия в этом году ожидает беспрецедентный поток туристов, именно поэтому работу над возможностью упростить пересечение границы с Россией начали именно сейчас. Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.
Глава МИД отметил, что приоритетная задача для республики – открытие аэропорта, что в нынешней геополитической ситуации актуально как никогда.
Успеют ли упросить переход границы до окончания курортного сезона? Чем занимаются НПО в Абхазии? Есть ли надежда на возобновление переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье, остановленных по инициативе ООН? И почему каждому абхазу близко происходящее сейчас в Донбассе – смотрите в нашем видео.