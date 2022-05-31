https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/deputat-rasskazal-kak-usilit-garantii-i-vozmozhnosti-investorov-v-abkhazii-1039328483.html

Депутат рассказал, как усилить гарантии и возможности инвесторов в Абхазии

Депутат рассказал, как усилить гарантии и возможности инвесторов в Абхазии

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Чтобы развернуть Абхазию лицом к инвесторам, необходимо принять целый ряд мер, заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T14:38+0300

2022-05-31T14:38+0300

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Чтобы развернуть Абхазию лицом к инвесторам, необходимо принять целый ряд мер, заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Выступая на Абхазском форуме в Москве, депутат предложил, в частности, подумать над принятием назревших решений по режиму, связанному с земельной собственностью, недвижимостью и гарантиями капиталовложений. "Есть, конечно, беспокойство, мне понятное исторически, у абхазского народа – вот проснемся рано утром, а все в Абхазии принадлежит кому-то, потому что пришли из России 150 миллионов человек и все скупили. Не придут 150 миллионов, придут только те, кто любит Абхазию и хочет в нее вложить. И то, что они сделают, останется в Абхазии навсегда, абхазскому народу и всему населению Абхазии. Никто не вывезет из Абхазии санатории, гостиницы, рестораны, все это будет функционировать там. Чем быстрее мы это все поймем, тем лучше", – подчеркнул парламентарий.Без целого ряда мер по усилению гарантий и возможностей для инвесторов, которые должны принять сами депутаты и руководство Абхазии, республика не будет извлекать выгоды из инвестиций и кредитов, а продолжит развиваться из прибыли, а это нужно менять, убежден Затулин.

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абхазия, россия, экономика, сотрудничество, новости, константин затулин, москва