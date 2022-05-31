https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/figuranty-dela-o-pogone-so-strelboy-v-sukhume-priznany-nevinovnymi-1039333058.html

Фигуранты дела о погоне со стрельбой в Сухуме признаны невиновными

Фигуранты дела о погоне со стрельбой в Сухуме признаны невиновными

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 16 марта 2020 года в Сухуме, когда, согласно данным следствия, сотрудники угрозыска попытались остановить за... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T19:37+0300

2022-05-31T19:37+0300

2022-05-31T19:41+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Рассмотрев надзорную жалобу адвокатов, Президиум Верховного суда Абхазии 20 мая принял решение об отмене кассационного определения Верховного суда от З сентября 2021 года, по которому был отменен оправдательный приговор Сухумского районного суда в отношении Мизана, Аслана и Айнара Зухба, а также Гарри Авидзба.Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.Фигуранты дела обвинялись в применении насилия, в том числе, опасного для жизни, против сотрудников сухумской милиции, незаконном хранении и перевозке оружия, умышленном уничтожении или повреждении имущества.Согласно постановлению Президиума Верховного суда Абхазии, судьями принято новое решение, по которому ранее отмененный оправдательный приговор от 28 июня 2021 года оставлен в силе. Таким образом, вышеуказанные лица признаны невиновными в совершении инкриминируемых преступлений, получили право на реабилитацию. Материалы уголовного дела возвращены в орган расследования для установления лиц, причастных к совершению кражи автомобиля, незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия, применения насилия в отношении представителей власти.

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сухум, новости, погоня, стрельба, милиция, суд