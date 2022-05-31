https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/na-azovstali-nashli-zaminirovannymi-152-tela-ukrainskikh-voennykh-1039325513.html

На "Азовстали" нашли заминированными 152 тела украинских военных

На "Азовстали" нашли заминированными 152 тела украинских военных

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В катакомбах "Азовстали" российские военные обнаружили фургон с заминированными по указанию Киева 152 телами украинских военных... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T11:52+0300

2022-05-31T11:52+0300

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В катакомбах "Азовстали" российские военные обнаружили фургон с заминированными по указанию Киева 152 телами украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината "Азовсталь", где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования "Азов", российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ", – заявил генерал.Во время обследования фургона российские саперы нашли установленные под телами погибших солдат ВСУ четыре мины, общая масса взрывчатого вещества в которых была достаточна для уничтожения всех останков.В ходе допросов пленных боевиков "Азова" российское Минобороны установило, что тела были заминированы по прямому указанию из Киева. По его словам, российская сторона в скором времени собирается передать обнаруженные на "Азовстали" тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.Конашенков напомнил, что командование "Азова" перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить своих родных, но с тех пор никаких запросов со стороны Киева о получении тел с комбината "Азовсталь" не поступало.

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