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На "Азовстали" нашли заминированными 152 тела украинских военных
На "Азовстали" нашли заминированными 152 тела украинских военных
СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В катакомбах "Азовстали" российские военные обнаружили фургон с заминированными по указанию Киева 152 телами украинских военных... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T11:52+0300
2022-05-31T11:52+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В катакомбах "Азовстали" российские военные обнаружили фургон с заминированными по указанию Киева 152 телами украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината "Азовсталь", где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования "Азов", российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ", – заявил генерал.Во время обследования фургона российские саперы нашли установленные под телами погибших солдат ВСУ четыре мины, общая масса взрывчатого вещества в которых была достаточна для уничтожения всех останков.В ходе допросов пленных боевиков "Азова" российское Минобороны установило, что тела были заминированы по прямому указанию из Киева. По его словам, российская сторона в скором времени собирается передать обнаруженные на "Азовстали" тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.Конашенков напомнил, что командование "Азова" перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить своих родных, но с тех пор никаких запросов со стороны Киева о получении тел с комбината "Азовсталь" не поступало.
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На "Азовстали" нашли заминированными 152 тела украинских военных
11:52 31.05.2022 (обновлено: 12:03 31.05.2022) СУХУМ, 31 мая – Sputnik.
В катакомбах "Азовстали" российские военные обнаружили фургон с заминированными по указанию Киева 152 телами украинских военных, сообщил
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината "Азовсталь", где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования "Азов", российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ", – заявил генерал.
Во время обследования фургона российские саперы нашли установленные под телами погибших солдат ВСУ четыре мины, общая масса взрывчатого вещества в которых была достаточна для уничтожения всех останков.
В ходе допросов пленных боевиков "Азова" российское Минобороны установило, что тела были заминированы по прямому указанию из Киева.
"Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима и лично Зеленского", – уточнил официальный представитель Минобороны.
По его словам, российская сторона в скором времени собирается передать обнаруженные на "Азовстали" тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.
Конашенков напомнил, что командование "Азова" перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить своих родных, но с тех пор никаких запросов со стороны Киева о получении тел с комбината "Азовсталь" не поступало.