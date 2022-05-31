https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/politolog-britaniya-khochet-popravit-dela-za-schet-grabezha-gosudarstv-novogo-alyansa-1039316599.html

Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса

Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал для слушателей радио Sputnik предложение премьера... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T10:29+0300

2022-05-31T10:29+0300

2022-05-31T10:48+0300

радио

подкасты

россия

русофобия

великобритания

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1e/1039316573_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_61dcabb49ebb556db1d0168df903502f.jpg

Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса

По словам Перенджиева, первый аспект, конечно, политический. Второй — экономический. Политический заключается в том, что Великобритания хочет поднять статус лидерства на основе оголтелой русофобии. С другой стороны, здесь можно заметить попытку со стороны Великобритании контролировать процессы, которые сейчас начинаются в Европе.Перенджиев полагает, что такой подход просматривается, и это весьма по-британски.Подробности слушайте в аудиофайле.

россия

великобритания

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, россия, русофобия, великобритания, европа, аудио