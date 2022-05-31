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Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса
Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал для слушателей радио Sputnik предложение премьера... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
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Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса
Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса
По словам Перенджиева, первый аспект, конечно, политический. Второй — экономический. Политический заключается в том, что Великобритания хочет поднять статус лидерства на основе оголтелой русофобии. С другой стороны, здесь можно заметить попытку со стороны Великобритании контролировать процессы, которые сейчас начинаются в Европе.Перенджиев полагает, что такой подход просматривается, и это весьма по-британски.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, россия, русофобия, великобритания, европа, аудио

Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса

10:29 31.05.2022 (обновлено: 10:48 31.05.2022)
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Политолог: Британия хочет поправить дела за счет грабежа государств нового альянса
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Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал для слушателей радио Sputnik предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона создать новый международный антироссийский альянс.
По словам Перенджиева, первый аспект, конечно, политический. Второй — экономический. Политический заключается в том, что Великобритания хочет поднять статус лидерства на основе оголтелой русофобии. С другой стороны, здесь можно заметить попытку со стороны Великобритании контролировать процессы, которые сейчас начинаются в Европе.
"Джонсон хочет, чтобы именно Лондон возглавил такой оголтелый русофобский союз государств. Это имеет под собой и экономический характер, который, возможно, заключается в том, что Джонсон хочет поправить проблемы Великобритании за счет ресурсов этих государств", — считает эксперт.
Перенджиев полагает, что такой подход просматривается, и это весьма по-британски.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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