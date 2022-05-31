https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/putin-naznachil-mikhaila-shurgalina-poslom-rossii-v-abkhazii-1039332264.html

Путин назначил Михаила Шургалина послом России в Абхазии

Путин назначил Михаила Шургалина послом России в Абхазии

Предшественником Шургалина был Алексей Двинянин, занимавший пост российского посла в Абхазии на протяжении четырех лет. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T18:10+0300

2022-05-31T18:10+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Абхазии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Шургалин раньше работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.Должность Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии с марта 2018 года по март 2022 года занимал Алексей Двинянин, сменивший на этом посту Семена Григорьева.

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владимир путин, абхазия, россия, новости