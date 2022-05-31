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Путин назначил Михаила Шургалина послом России в Абхазии
Путин назначил Михаила Шургалина послом России в Абхазии
Предшественником Шургалина был Алексей Двинянин, занимавший пост российского посла в Абхазии на протяжении четырех лет. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T18:10+0300
2022-05-31T18:10+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Абхазии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Шургалин раньше работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.Должность Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии с марта 2018 года по март 2022 года занимал Алексей Двинянин, сменивший на этом посту Семена Григорьева.
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Путин назначил Михаила Шургалина послом России в Абхазии
18:10 31.05.2022 (обновлено: 18:55 31.05.2022)
Предшественником Шургалина был Алексей Двинянин, занимавший пост российского посла в Абхазии на протяжении четырех лет.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik.
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Абхазии, соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Шургалина Михаила Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - говорится в указе.
Шургалин раньше работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.
Должность Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии с марта 2018 года по март 2022 года занимал Алексей Двинянин, сменивший на этом посту Семена Григорьева.