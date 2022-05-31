Симоньян посчитала нецелесообразной реконструкцию КПП "Псоу"
15:25 31.05.2022 (обновлено: 15:54 31.05.2022)
© Sputnik КПП Псоу
© Sputnik
Абхазский форум состоялся во вторник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по инициативе МИД Абхазии.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, говоря о туристической привлекательности Абхазии, высказала мнение о нецелесообразности тратить большие средства на увеличение пропускной способности КПП "Псоу".
"Едут наши люди, чтобы посмотреть на эту красоту, искупаться в этом приветливом, теплом, чудесном море, бирюзовом, которое другого цвета, даже чем в моем любимом, родном Адлере. Я не понимаю почему, но границу переезжаешь – оно цвета другого, может, там как-то по-другому бухта конфигурирована Господом и природой, не знаю. Они стоят, ждут, мучаются, проклинают все на свете. Зачем? Непонятно", – сказала Симоньян.
Журналист сообщила о том, что абхазская сторона осторожно и вежливо, "по-кавказски, очень деликатно" высказывает недоумение – зачем нужен такой сложно организованный переход границы. По ее мнению, между двумя странами не нужен КПП, а деньги на его расширение и реконструкцию следовало бы пустить на возобновление работы Сухумского аэропорта.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин, также выступивший на Абхазском форуме, призвал не затягивать открытие авиасообщения России с Абхазией, а что касается режима перехода границы, заверил, что никто не посягает на суверенитет республики и не подвергает сомнению государственную границу.