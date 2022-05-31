https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/simonyan-poschitala-netselesoobraznoy-rekonstruktsiyu-kpp-psou-1039329279.html

Симоньян посчитала нецелесообразной реконструкцию КПП "Псоу"

Симоньян посчитала нецелесообразной реконструкцию КПП "Псоу"

Абхазский форум состоялся во вторник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по инициативе МИД Абхазии. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T15:25+0300

2022-05-31T15:25+0300

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, говоря о туристической привлекательности Абхазии, высказала мнение о нецелесообразности тратить большие средства на увеличение пропускной способности КПП "Псоу". Журналист сообщила о том, что абхазская сторона осторожно и вежливо, "по-кавказски, очень деликатно" высказывает недоумение – зачем нужен такой сложно организованный переход границы. По ее мнению, между двумя странами не нужен КПП, а деньги на его расширение и реконструкцию следовало бы пустить на возобновление работы Сухумского аэропорта.Ранее депутат Госдумы Константин Затулин, также выступивший на Абхазском форуме, призвал не затягивать открытие авиасообщения России с Абхазией, а что касается режима перехода границы, заверил, что никто не посягает на суверенитет республики и не подвергает сомнению государственную границу.

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абхазия, россия, кпп "псоу", новости