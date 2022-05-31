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Спасатели МЧС Абхазии вызволили из сетей 10 дельфинов у берегов Сухума
Спасатели МЧС Абхазии вызволили из сетей 10 дельфинов у берегов Сухума
Более сотни дельфинов погибли за эту весну в районе черноморского побережья Абхазии, экологи и экоактивисты встревожены ситуацией. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T16:10+0300
2022-05-31T16:10+0300
2022-05-31T16:45+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии спасли за неделю 10 дельфинов, запутавшихся в рыболовных сетях у берегов Сухума.Пять детенышей дельфинов спасти не удалось, их обнаружили уже мертвыми в воде. По заявлению специалистов, причина та же – морские млекопитающие запутались в сетях и, не сумев всплыть, задохнулись от нехватки кислорода.При виде дельфинов, попавших в беду, сухумчане и гости абхазской столицы обращаются к спасателям, которые по мере возможности принимают посильные меры. В ведомстве отмечают, что такие обращения поступают довольно часто.Массовая гибель дельфинов наблюдается на черноморском побережье Абхазии и в Сочи с середины апреля. Ученые называют несколько вероятных причин происходящего, в том числе, вирусное заболевание среди млекопитающих и многометровые рыболовные сети.
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новости, сухум, черное море, дельфины, экология, рыболовство
Спасатели МЧС Абхазии вызволили из сетей 10 дельфинов у берегов Сухума
16:10 31.05.2022 (обновлено: 16:45 31.05.2022)
Более сотни дельфинов погибли за эту весну в районе черноморского побережья Абхазии, экологи и экоактивисты встревожены ситуацией.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik.
Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии спасли
за неделю 10 дельфинов, запутавшихся в рыболовных сетях у берегов Сухума.
Пять детенышей дельфинов спасти не удалось, их обнаружили уже мертвыми в воде. По заявлению специалистов, причина та же – морские млекопитающие запутались в сетях и, не сумев всплыть, задохнулись от нехватки кислорода.
При виде дельфинов, попавших в беду, сухумчане и гости абхазской столицы обращаются к спасателям, которые по мере возможности принимают посильные меры. В ведомстве отмечают, что такие обращения поступают довольно часто.
Массовая гибель дельфинов наблюдается на черноморском побережье Абхазии и в Сочи с середины апреля. Ученые называют несколько вероятных причин происходящего, в том числе, вирусное заболевание среди млекопитающих и многометровые рыболовные сети.