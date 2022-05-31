https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/studenikin-o-voennom-soglashenii-sirii-i-abkhazii-pokazyvaem-opponentam-chto-my-ne-odinoki--1039324479.html

Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки

Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки

О значении соглашения о сотрудничестве в военной сфере между министерствами обороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой, в эфире радио Sputnik рассказал... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T13:31+0300

2022-05-31T13:31+0300

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Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки

Соглашение о сотрудничестве в военной сфере подписали 29 мая министерства обороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой. Этот документ - взаимный показатель, того, что страны не одиноки в мире, сказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Студеникин.Учитывая сложную ситуацию в мире, вопросы национальной безопасности выходят на первый план, поэтому все что касается укрепления обороноспособности государства приобретает важное значение, сказал эксперт. Соглашение о сотрудничестве было подписан в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику абхазской делегации во главе с министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа. В штаб-квартире Минобороны Сирии генерал-лейтенант Али Махмуд Аббас принял своего абхазского коллегу и обсудил с ним перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными странами.Подробности слушайте в аудиофайле.

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