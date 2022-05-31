https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/studenikin-o-voennom-soglashenii-sirii-i-abkhazii-pokazyvaem-opponentam-chto-my-ne-odinoki--1039324479.html
Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки
Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки
О значении соглашения о сотрудничестве в военной сфере между министерствами обороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой, в эфире радио Sputnik рассказал... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T13:31+0300
2022-05-31T13:31+0300
2022-05-31T13:32+0300
радио
подкасты
абхазия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039324767_0:126:1000:689_1920x0_80_0_0_004deccc9cf2f106a84e4676b60a3f1a.jpg
Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки
Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки
Соглашение о сотрудничестве в военной сфере подписали 29 мая министерства обороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой. Этот документ - взаимный показатель, того, что страны не одиноки в мире, сказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Студеникин.Учитывая сложную ситуацию в мире, вопросы национальной безопасности выходят на первый план, поэтому все что касается укрепления обороноспособности государства приобретает важное значение, сказал эксперт. Соглашение о сотрудничестве было подписан в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику абхазской делегации во главе с министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа. В штаб-квартире Минобороны Сирии генерал-лейтенант Али Махмуд Аббас принял своего абхазского коллегу и обсудил с ним перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными странами.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039324767_0:33:1000:783_1920x0_80_0_0_19142233a38dd53798c3bd2dae14bfe6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, сирия, аудио
Студеникин о военном соглашении Сирии и Абхазии: показываем оппонентам, что мы не одиноки
13:31 31.05.2022 (обновлено: 13:32 31.05.2022)
О значении соглашения о сотрудничестве в военной сфере между министерствами обороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Александр Студеникин.
Соглашение о сотрудничестве в военной сфере подписали 29 мая министерства обороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой.
Этот документ - взаимный показатель, того, что страны не одиноки в мире, сказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Студеникин.
"Мы взаимно показываем нашим оппонентам, что мы не одиноки в этом мире, что у нас есть друзья, что мы продолжаем свои политические шаги и в этом ключе это очень хорошо", - отметил Студеникин.
Учитывая сложную ситуацию в мире, вопросы национальной безопасности выходят на первый план, поэтому все что касается укрепления обороноспособности государства приобретает важное значение, сказал эксперт.
Соглашение о сотрудничестве было подписан в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику абхазской делегации во главе с министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа. В штаб-квартире Минобороны Сирии генерал-лейтенант Али Махмуд Аббас принял своего абхазского коллегу и обсудил с ним перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными странами.
Подробности слушайте в аудиофайле.