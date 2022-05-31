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Турбаза: Барциц и Чурина о классификации отелей Абхазии
Турбаза: Барциц и Чурина о классификации отелей Абхазии
В эфире радио Sputnik Абхазия замминистра туризма Астамур Барциц и завкафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T16:19+0300
2022-05-31T16:19+0300
2022-05-31T16:47+0300
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Турбаза: Барциц и Чурина о сертификации туробъектов Абхазии
Турбаза: Барциц и Чурина о сертификации туробъектов Абхазии
По словам Барциц, в законе о туризме Абхазии нет понятия о классификации отелей, как и соответствующего положения. "Сегодня в отелях применяются нормы: заключение СЭС, пожарной охраны и так далее", – сказал Барциц. Вопрос классификации отелей Абхазию не должен волновать. Больше акцент надо делать на категорийность, отметила Елена Чурина. "То есть те самые звездочки, которые висят на отелях. Это клубный отель, это отель пять звезд или это отель класса две звезды, или это гостевой дом. К сожалению, до сих пор в Абхазии в этом не наведен порядок", – сказала Чурина. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, туризм, аудио
Турбаза: Барциц и Чурина о классификации отелей Абхазии
16:19 31.05.2022 (обновлено: 16:47 31.05.2022)
В эфире радио Sputnik Абхазия замминистра туризма Астамур Барциц и завкафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций Елена Чурина.
По словам Барциц, в законе о туризме Абхазии нет понятия о классификации отелей, как и соответствующего положения.
"Сегодня в отелях применяются нормы: заключение СЭС, пожарной охраны и так далее", – сказал Барциц.
Вопрос классификации отелей Абхазию не должен волновать. Больше акцент надо делать на категорийность, отметила Елена Чурина.
"То есть те самые звездочки, которые висят на отелях. Это клубный отель, это отель пять звезд или это отель класса две звезды, или это гостевой дом. К сожалению, до сих пор в Абхазии в этом не наведен порядок", – сказала Чурина.
Подробности слушайте в аудиофайле
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