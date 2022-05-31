Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/turbaza-bartsits-i-churina-o-klassifikatsii-oteley-abkhazii--1039330429.html
Турбаза: Барциц и Чурина о классификации отелей Абхазии
Турбаза: Барциц и Чурина о классификации отелей Абхазии
В эфире радио Sputnik Абхазия замминистра туризма Астамур Барциц и завкафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T16:19+0300
2022-05-31T16:47+0300
радио
подкасты
абхазия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039330183_0:192:1921:1272_1920x0_80_0_0_875a78b63be72ab6798e5df4279a1ad8.jpg
Турбаза: Барциц и Чурина о сертификации туробъектов Абхазии
Турбаза: Барциц и Чурина о сертификации туробъектов Абхазии
По словам Барциц, в законе о туризме Абхазии нет понятия о классификации отелей, как и соответствующего положения. "Сегодня в отелях применяются нормы: заключение СЭС, пожарной охраны и так далее", – сказал Барциц. Вопрос классификации отелей Абхазию не должен волновать. Больше акцент надо делать на категорийность, отметила Елена Чурина. "То есть те самые звездочки, которые висят на отелях. Это клубный отель, это отель пять звезд или это отель класса две звезды, или это гостевой дом. К сожалению, до сих пор в Абхазии в этом не наведен порядок", – сказала Чурина. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039330183_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_9daf39457851de15a6067b1f1926099a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, туризм, аудио

Турбаза: Барциц и Чурина о классификации отелей Абхазии

16:19 31.05.2022 (обновлено: 16:47 31.05.2022)
Радио
Турбаза: Барциц и Чурина о сертификации туробъектов Абхазии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В эфире радио Sputnik Абхазия замминистра туризма Астамур Барциц и завкафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций Елена Чурина.

По словам Барциц, в законе о туризме Абхазии нет понятия о классификации отелей, как и соответствующего положения.
"Сегодня в отелях применяются нормы: заключение СЭС, пожарной охраны и так далее", – сказал Барциц.
Вопрос классификации отелей Абхазию не должен волновать. Больше акцент надо делать на категорийность, отметила Елена Чурина.
"То есть те самые звездочки, которые висят на отелях. Это клубный отель, это отель пять звезд или это отель класса две звезды, или это гостевой дом. К сожалению, до сих пор в Абхазии в этом не наведен порядок", – сказала Чурина.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0