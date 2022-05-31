Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море

"Мы внутри процесса (по Украине – ред.), взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России – ред.). Каждый видит пользу от нашей роли, и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы. Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль", – приводятся слова Чавушоглу из заявления агентству "Анадолу".