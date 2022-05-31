Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море
16:46 31.05.2022 (обновлено: 17:02 31.05.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEТурецкий военный корабль
© AFP 2022 / OZAN KOSE
Турция взяла на себя посредническую роль по разрешению украинского кризиса и неоднократно заявляла о намерениях продолжить эту миссию.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Турция отменила и отложила ряд учений НАТО из-за конвенции о недопуске военных кораблей в Черное море, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы внутри процесса (по Украине – ред.), взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России – ред.). Каждый видит пользу от нашей роли, и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы. Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль", – приводятся слова Чавушоглу из заявления агентству "Анадолу".
Конвенция Монтрё принята в 1936 году. Согласно ей, торговые суда сохраняют свободу передвижения через проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств ограничивается сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через указанные проливы.