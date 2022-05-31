https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-poblagodaril-narod-abkhazii-za-podderzhku-rossiyskoy-spetsoperatsii-1039327081.html
Затулин поблагодарил народ Абхазии за поддержку российской спецоперации
Затулин поблагодарил народ Абхазии за поддержку российской спецоперации
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве проходит Абхазский форум с участием российских и абхазских политиков и общественных деятелей. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T13:15+0300
2022-05-31T13:15+0300
2022-05-31T13:32+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Депутат Госдумы России Константин Затулин поблагодарил народ Абхазии за понимание и поддержку российской спецоперации на Украине."Я благодарен, как и все мы в России, тем абхазам, тем семьям, которые отпустили своих сыновей, и они принимают участие в этой военной операции на нашей стороне, это дорогого стоит, это солидарность в такие трудные моменты, то, что остается навсегда", – сказал он, выступая на Абхазском форуме в Москве.Абхазия поддержала российскую спецоперацию по демилитаризации Украины, оказала гуманитарную помощь Донбассу, одной из первых признала суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, в Сухуме приняли беженцев из ДНР и ЛНР.
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Затулин поблагодарил народ Абхазии за поддержку российской спецоперации
13:15 31.05.2022 (обновлено: 13:32 31.05.2022)
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве проходит Абхазский форум с участием российских и абхазских политиков и общественных деятелей.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Депутат Госдумы России Константин Затулин поблагодарил народ Абхазии за понимание и поддержку российской спецоперации на Украине.
"Я благодарен, как и все мы в России, тем абхазам, тем семьям, которые отпустили своих сыновей, и они принимают участие в этой военной операции на нашей стороне, это дорогого стоит, это солидарность в такие трудные моменты, то, что остается навсегда", – сказал он, выступая на Абхазском форуме в Москве.
Абхазия поддержала российскую спецоперацию по демилитаризации Украины, оказала гуманитарную помощь Донбассу, одной из первых признала суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, в Сухуме приняли беженцев из ДНР и ЛНР.