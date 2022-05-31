https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zriteli-rusdrama-vybrali-luchshikh-akterov-40-go-teatralnogo-sezona-1039326908.html

Зрители РУСДРАМа выбрали лучших актеров 40-го театрального сезона

Зрители РУСДРАМа выбрали лучших актеров 40-го театрального сезона

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В РУСДРАМе имени Искандера подвели итоги зрительского голосования 40-го театрального сезона, сообщает Министерство культуры. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В РУСДРАМе имени Искандера подвели итоги зрительского голосования 40-го театрального сезона, сообщает Министерство культуры.Согласно обнародованным результатам, в номинации "Лучшая женская роль" победу одержала актриса Милана Ломия за работу в спектакле "Бродский", "Лучшая мужская роль" у Османа Абухба за образ Зауркана Золака в спектакле "Последний из ушедших".В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" отмечен Джамбул Жордания за роль Снаута в спектакле "Солярис", в номинации "Лучшая женская роль второго плана" зрители отдали предпочтение Анне Гюрегян за роль Алекс Мессенджер в том же спектакле."Лучшим спектаклем" зрители признали "Солярис", работу режиссера этого спектакля Артема Устинова также признали лучшей. "Солярис" победил еще в одной номинации – "Лучшая работа художника", в которой отмечена Юлиана Лайкова.А лучшим спектаклем малой формы выбран "Последний из ушедших".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210403/Teatralnyy-serial-o-premernom-spektakle-Solyaris-rasskazali-v-RUSDRAMe-1032148523.html

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