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Звезды российской эстрады 90-х открыли концертом летний сезон в Новом Афоне

Звезды российской эстрады 90-х открыли концертом летний сезон в Новом Афоне

Российские группы исполнили шлягеры 90-х, которые многие слушатели до сих пор знают наизусть. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

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НОВЫЙ АФОН, 31 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт, приуроченный к началу летнего курортного сезона, состоялся в Новом Афоне 31 мая. Перед абхазской публикой и многочисленными туристами выступили легендарные группы 90-х "На-на", "Комбинация", "Стрелки" и "Божья коровка".Послушать хиты музыкантов на городской стадион Нового Афона приходили компании друзей, семьи, кто-то случайно узнал о событии и решил не проходить мимо. Для туристки Людмилы концерт связан с ностальгией по юным годам."Я помню много песен, которые исполняют музыканты, участвующие в сегодняшнем концерте. Мы здесь отдыхаем с подругами, и когда узнали о том, что приезжают российские группы, решили что обязательно придем сюда. Много воспоминаний конечно о тех годах, тогда я была очень молодой, и эти песни звучали повсюду", - отметила зрительница.Открыла концертную программу группа "Божья коровка".Затем музыканты исполнили свои знаменитые песни, среди которых хит "Гранитный камушек". Следующими на сцену вышли солистки группы "Стрелки" со своими песнями "Ты бросил меня", "На вечеринке".Продолжила концерт "Комбинация" с песнями "Бухгалтер", "Два кусочка колбаски" и другими полюбившимися слушателям композициями.В завершение концерта выступила популярная группа "На-На", артисты спели несколько своих шлягеров, в том числе "Фаина".Концерт популярных российских исполнителей в преддверии летнего курортного сезона организовала администрация Нового Афона.

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