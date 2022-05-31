Звезды российской эстрады 90-х открыли концертом летний сезон в Новом Афоне
23:40 31.05.2022 (обновлено: 23:55 31.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерте в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские группы исполнили шлягеры 90-х, которые многие слушатели до сих пор знают наизусть.
НОВЫЙ АФОН, 31 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт, приуроченный к началу летнего курортного сезона, состоялся в Новом Афоне 31 мая. Перед абхазской публикой и многочисленными туристами выступили легендарные группы 90-х "На-на", "Комбинация", "Стрелки" и "Божья коровка".
Послушать хиты музыкантов на городской стадион Нового Афона приходили компании друзей, семьи, кто-то случайно узнал о событии и решил не проходить мимо. Для туристки Людмилы концерт связан с ностальгией по юным годам.
"Я помню много песен, которые исполняют музыканты, участвующие в сегодняшнем концерте. Мы здесь отдыхаем с подругами, и когда узнали о том, что приезжают российские группы, решили что обязательно придем сюда. Много воспоминаний конечно о тех годах, тогда я была очень молодой, и эти песни звучали повсюду", - отметила зрительница.
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерте в Новом Афоне
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерте в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерте в Новом Афоне
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерте в Новом Афоне
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерте в Новом Афоне
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерте в Новом Афоне
Открыла концертную программу группа "Божья коровка".
"Сегодня последний день весны, завтра наступает лето, желаю вам теплого моря и хорошей погоды. Я вижу здесь много детей, поэтому, когда смотрите на "Божью коровку", можно загадывать желание, оно обязательно исполнится", - сказал солист группы Владимир Воленко.
Затем музыканты исполнили свои знаменитые песни, среди которых хит "Гранитный камушек".
Следующими на сцену вышли солистки группы "Стрелки" со своими песнями "Ты бросил меня", "На вечеринке".
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерте в Новом Афоне
Праздничный концерте в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук
Продолжила концерт "Комбинация" с песнями "Бухгалтер", "Два кусочка колбаски" и другими полюбившимися слушателям композициями.
В завершение концерта выступила популярная группа "На-На", артисты спели несколько своих шлягеров, в том числе "Фаина".
Концерт популярных российских исполнителей в преддверии летнего курортного сезона организовала администрация Нового Афона.
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерте в Новом Афоне
Праздничный концерте в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук