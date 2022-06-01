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Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
День защиты детей был учрежден в 1949 году и с тех пор отмечается 1 июня. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на... 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T09:42+0300
2022-06-01T09:42+0300
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день защиты детей
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с международным праздником – Днем защиты детей, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства выразил отдельную признательность многодетным семьям, заметив, что воспитание детей в большой семье – это безграничное счастье, но в то же время особенный, кропотливый труд.Президент пожелал всем жителям Абхазии добра и благополучия, а детям – побольше ярких впечатлений и радостных событий.
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абхазия, аслан бжания, день защиты детей
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
09:42 01.06.2022 (обновлено: 10:07 01.06.2022)
День защиты детей был учрежден в 1949 году и с тех пор отмечается 1 июня. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с международным праздником – Днем защиты детей, сообщает пресс-служба главы государства.
"Этот замечательный летний праздник напоминает нам об огромной ответственности за наших детей, их будущее. Поддержка подрастающего поколения, всесторонняя забота о детях являются одними из важнейших задач государства", – говорится в поздравлении.
Глава государства выразил отдельную признательность многодетным семьям, заметив, что воспитание детей в большой семье – это безграничное счастье, но в то же время особенный, кропотливый труд.
Президент пожелал всем жителям Абхазии добра и благополучия, а детям – побольше ярких впечатлений и радостных событий.