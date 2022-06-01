https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-zaschity-detey-1039337330.html

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей

День защиты детей был учрежден в 1949 году и с тех пор отмечается 1 июня. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на... 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T09:42+0300

2022-06-01T09:42+0300

2022-06-01T10:07+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

день защиты детей

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с международным праздником – Днем защиты детей, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства выразил отдельную признательность многодетным семьям, заметив, что воспитание детей в большой семье – это безграничное счастье, но в то же время особенный, кропотливый труд.Президент пожелал всем жителям Абхазии добра и благополучия, а детям – побольше ярких впечатлений и радостных событий.

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абхазия, аслан бжания, день защиты детей