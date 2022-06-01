https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/bolee-milliarda-rubley-bylo-sobrano-abkhazskimi-tamozhennikami-za-pyat-mesyatsev--1039340360.html

Более миллиарда рублей было собрано абхазскими таможенниками за пять месяцев

Более миллиарда рублей было собрано абхазскими таможенниками за пять месяцев

План работы ГТК за пять месяцев был перевыполнен на 32%. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T12:20+0300

2022-06-01T12:20+0300

2022-06-01T12:36+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. За пять месяцев 2022 года объем таможенных платежей составил 1,05 миллиарда рублей, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии.Что до платежей за май, то они составили 223 миллиона рублей, что на 46,1 миллиона больше, чем было запланировано. За май прошлого года было собрано 209 миллионов рублей, так что сумма начислений увеличилась на 7,1%.

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таможня, новости, абхазия