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Более миллиарда рублей было собрано абхазскими таможенниками за пять месяцев
Более миллиарда рублей было собрано абхазскими таможенниками за пять месяцев
План работы ГТК за пять месяцев был перевыполнен на 32%. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T12:20+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. За пять месяцев 2022 года объем таможенных платежей составил 1,05 миллиарда рублей, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии.Что до платежей за май, то они составили 223 миллиона рублей, что на 46,1 миллиона больше, чем было запланировано. За май прошлого года было собрано 209 миллионов рублей, так что сумма начислений увеличилась на 7,1%.
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таможня, новости, абхазия
Более миллиарда рублей было собрано абхазскими таможенниками за пять месяцев
12:20 01.06.2022 (обновлено: 12:36 01.06.2022)
План работы ГТК за пять месяцев был перевыполнен на 32%.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
За пять месяцев 2022 года объем таможенных платежей составил 1,05 миллиарда рублей, сообщает
Государственный таможенный комитет Абхазии.
План собираемости с января по май составлял 800,9 миллиона рублей. По сравнению с показателями за аналогичный период было собрано на 125,8 миллионов рублей больше – за пять месяцев 2021 года было собрано 927,9 миллиона рублей.
Что до платежей за май, то они составили 223 миллиона рублей, что на 46,1 миллиона больше, чем было запланировано. За май прошлого года было собрано 209 миллионов рублей, так что сумма начислений увеличилась на 7,1%.