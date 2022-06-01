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Детский день: как в Сухуме отметили праздник для самых маленьких

Детский день: как в Сухуме отметили праздник для самых маленьких

В Международный день защиты детей в столице Абхазии традиционно прошли яркие и веселые мероприятия. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T22:16+0300

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в абхазии

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дети

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День защиты детей в столице начался с турнира по большому теннису, в котором свои спортивные таланты показывали 60 юных спортсменов. Но на этом спортивные мероприятия не закончились - на Набережной Махаджиров была организована эстафета.Позже юные сухумчане и гости столицы могли посетить культурно-деловую площадку "Гума", где прошли мастер-классы по робототехнике, стрельбе из лука и инженерии, или посмотреть концерт в Госфилармонии, в котором принимали участие воспитанники детских садов.Под вечер дети и их родители могли купить картошку-фри в "А-Бургере", внеся свой вклад в акцию "Добрый картофель" или посетить массовое спортивное мероприятие "Игры детства" на площади у Абхазского театра.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото , мультимедиа, дети, фото