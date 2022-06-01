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https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/detskiy-den-kak-v-sukhume-otmetili-prazdnik-dlya-samykh-malenkikh-1039347536.html
Детский день: как в Сухуме отметили праздник для самых маленьких
Детский день: как в Сухуме отметили праздник для самых маленьких
В Международный день защиты детей в столице Абхазии традиционно прошли яркие и веселые мероприятия. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
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День защиты детей в столице начался с турнира по большому теннису, в котором свои спортивные таланты показывали 60 юных спортсменов. Но на этом спортивные мероприятия не закончились - на Набережной Махаджиров была организована эстафета.Позже юные сухумчане и гости столицы могли посетить культурно-деловую площадку "Гума", где прошли мастер-классы по робототехнике, стрельбе из лука и инженерии, или посмотреть концерт в Госфилармонии, в котором принимали участие воспитанники детских садов.Под вечер дети и их родители могли купить картошку-фри в "А-Бургере", внеся свой вклад в акцию "Добрый картофель" или посетить массовое спортивное мероприятие "Игры детства" на площади у Абхазского театра.
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Детский день: как в Сухуме отметили праздник для самых маленьких

22:16 01.06.2022
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В Международный день защиты детей в столице Абхазии традиционно прошли яркие и веселые мероприятия.
День защиты детей в столице начался с турнира по большому теннису, в котором свои спортивные таланты показывали 60 юных спортсменов. Но на этом спортивные мероприятия не закончились - на Набережной Махаджиров была организована эстафета.
Позже юные сухумчане и гости столицы могли посетить культурно-деловую площадку "Гума", где прошли мастер-классы по робототехнике, стрельбе из лука и инженерии, или посмотреть концерт в Госфилармонии, в котором принимали участие воспитанники детских садов.
Под вечер дети и их родители могли купить картошку-фри в "А-Бургере", внеся свой вклад в акцию "Добрый картофель" или посетить массовое спортивное мероприятие "Игры детства" на площади у Абхазского театра.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День защиты детей начался с турнира по большому теннису.

День защиты детей начался с турнира по большому теннису. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

День защиты детей начался с турнира по большому теннису.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования чирлидерши из коллектива "Cheerio".

Соревнования чирлидерши из коллектива &quot;Cheerio&quot;. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования чирлидерши из коллектива "Cheerio".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В турнире приняли участие 60 юных спортсменов до 13 лет.

В турнире приняли участие 60 юных спортсменов до 13 лет. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В турнире приняли участие 60 юных спортсменов до 13 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Детям на набережной выдавали цветные мелки...

Детям на набережной выдавали цветные мелки... - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Детям на набережной выдавали цветные мелки...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...малыши оставляли на асфальте яркие рисунки.

...малыши оставляли на асфальте яркие рисунки. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

...малыши оставляли на асфальте яркие рисунки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самые спортивные могли принять участие в легкоатлетической эстафете

Самые спортивные могли принять участие в легкоатлетической эстафете - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самые спортивные могли принять участие в легкоатлетической эстафете

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для участия в праздничных мероприятиях детки нарядились.

Для участия в праздничных мероприятиях детки нарядились. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для участия в праздничных мероприятиях детки нарядились.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они танцевали на театральной площади...

Они танцевали на театральной площади... - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они танцевали на театральной площади...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...и пускали в небо мыльные пузыри.

...и пускали в небо мыльные пузыри. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

...и пускали в небо мыльные пузыри.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А на площадке "Гума" дети смогли принять участие в мастер-классах по робототехнике...

А на площадке &quot;Гума&quot; дети смогли принять участие в мастер-классах по робототехнике... - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

А на площадке "Гума" дети смогли принять участие в мастер-классах по робототехнике...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...и инженерии, поучаствовали в лабораторных экспериментах и узнали много нового.

...и инженерии, поучаствовали в лабораторных экспериментах и узнали много нового. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

...и инженерии, поучаствовали в лабораторных экспериментах и узнали много нового.

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