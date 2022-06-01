https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/khorava-dlya-detey-leto---eto-ostrovok-zhizni-glavnoe-ikh-ne-razocharovyvat---1039340656.html
Хорава: для детей лето – это островок жизни, главное их не разочаровывать
Хорава: для детей лето – это островок жизни, главное их не разочаровывать
О том, как организовать досуг детей летом, стоит ли перегружать их занятиями по школьным предметам, как решить проблему гаджетов, в эфире радио Sputnik Абхазия... 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T12:38+0300
2022-06-01T12:38+0300
2022-06-01T12:43+0300
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Хорава: для детей лето - это островок жизни, главное их не разочаровывать
Хорава: для детей лето - это островок жизни, главное их не разочаровывать
1 июня отмечается День защиты детей. Своими советами о том, как уберечь ребенка от злоупотребления гаджетами, от гиподинамии или, напротив, от чрезмерных занятий летом, рассказала психолог Алиса Хорава.Необходимо правильно организовать досуг ребенка, чтобы минимизировать время его нахождения перед гаджетом."Для начала со своим ребенком нужно договориться, как он планирует, что он видит, как он может провести летнее время. Для многих детей лето – это островок жизни. Главное – их не разочаровывать. Родители совместно с детьми должны наметить, как проводить лето", – сказала психолог.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Хорава: для детей лето – это островок жизни, главное их не разочаровывать
12:38 01.06.2022 (обновлено: 12:43 01.06.2022)
О том, как организовать досуг детей летом, стоит ли перегружать их занятиями по школьным предметам, как решить проблему гаджетов, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала психолог Алиса Хорава.
1 июня отмечается День защиты детей. Своими советами о том, как уберечь ребенка от злоупотребления гаджетами, от гиподинамии или, напротив, от чрезмерных занятий летом, рассказала психолог Алиса Хорава.
Необходимо правильно организовать досуг ребенка, чтобы минимизировать время его нахождения перед гаджетом.
"Для начала со своим ребенком нужно договориться, как он планирует, что он видит, как он может провести летнее время. Для многих детей лето – это островок жизни. Главное – их не разочаровывать. Родители совместно с детьми должны наметить, как проводить лето", – сказала психолог.
Подробности слушайте в аудиофайле
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