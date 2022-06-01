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Лето, солнце, детский смех: 1 июня на платформе "Гума"

Лето, солнце, детский смех: 1 июня на платформе "Гума"

День защиты детей в Абхазии традиционно отмечают красочно и пышно - юные сухумчане и гости столицы принимают участие в мероприятиях, которые проводятся в... 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T22:02+0300

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Посетив платформу "Гума", дети и их родители попадали в яркий водоворот праздника.Для них были организованы концерт и выставка детских работ, они могли принять участие в мастер-классе по стрельбе из лука или по робототехнике, посмотреть мультфильм в летнем кинотеатре или поучаствовать в лабораторных экспериментах.Всем виновникам торжества в первый летний день раздавали сладости, повсюду звучала музыка, летали шарики мыльные пузыри. Даже взрослые смогли окунуться в радостное и беззаботное детство, пусть и всего на пару часов.

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