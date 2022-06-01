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На радость детишкам: открытие мини-футбольного поля в Сухуме

На радость детишкам: открытие мини-футбольного поля в Сухуме

Строительство первой в республике площадки для мини-футбола естественным покрытием было инициативой местного предпринимателя Гиви Чамагуа. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

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Мини-футбольное поле на улице Дзидзария строили около двух лет. Вдохновитель и спонсор проекта, бизнесмен Гиви Чамагуа рассказал, что в площадка выстроена на поляне, на которой он сам играл, будучи ребенком.Сейчас же, когда интенсивность автомобильного движения сильно возросла, стало понятно, что, во избежание несчастных случаев, площадку следует огородить.Эта площадка - первое в республике сооружение для мини-футбола с естественным покрытием. Семена травы везли из Голландии, "газоном" занимался этим Виктор Цулукия, специалист, имеющий большой опыт обустройства футбольных полей, в том числе на стадионе "Фишт" в Сочи перед Чемпионатом мира 2018 года.

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