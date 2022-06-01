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На радость детишкам: открытие мини-футбольного поля в Сухуме
На радость детишкам: открытие мини-футбольного поля в Сухуме
Строительство первой в республике площадки для мини-футбола естественным покрытием было инициативой местного предпринимателя Гиви Чамагуа. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T21:22+0300
2022-06-01T21:22+0300
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Мини-футбольное поле на улице Дзидзария строили около двух лет. Вдохновитель и спонсор проекта, бизнесмен Гиви Чамагуа рассказал, что в площадка выстроена на поляне, на которой он сам играл, будучи ребенком.Сейчас же, когда интенсивность автомобильного движения сильно возросла, стало понятно, что, во избежание несчастных случаев, площадку следует огородить.Эта площадка - первое в республике сооружение для мини-футбола с естественным покрытием. Семена травы везли из Голландии, "газоном" занимался этим Виктор Цулукия, специалист, имеющий большой опыт обустройства футбольных полей, в том числе на стадионе "Фишт" в Сочи перед Чемпионатом мира 2018 года.
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На радость детишкам: открытие мини-футбольного поля в Сухуме
21:22 01.06.2022 (обновлено: 22:18 01.06.2022)
Строительство первой в республике площадки для мини-футбола естественным покрытием было инициативой местного предпринимателя Гиви Чамагуа.
Мини-футбольное поле на улице Дзидзария строили около двух лет. Вдохновитель и спонсор проекта, бизнесмен Гиви Чамагуа рассказал, что в площадка выстроена на поляне, на которой он сам играл, будучи ребенком.
Сейчас же, когда интенсивность автомобильного движения сильно возросла, стало понятно, что, во избежание несчастных случаев, площадку следует огородить.
Эта площадка - первое в республике сооружение для мини-футбола с естественным покрытием. Семена травы везли из Голландии, "газоном" занимался этим Виктор Цулукия, специалист, имеющий большой опыт обустройства футбольных полей, в том числе на стадионе "Фишт" в Сочи перед Чемпионатом мира 2018 года.