https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/sud-prisyazhnykh-prinyal-reshenie-po-delu-dzhonni-deppa-1039350148.html

Суд присяжных принял решение по делу Джонни Деппа

Суд присяжных принял решение по делу Джонни Деппа

Экс-супруга известнейшего актера должна будет выплатить ему 15 миллионов долларов компенсации в деле о защите чести и достоинства. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T23:26+0300

2022-06-01T23:26+0300

2022-06-01T23:26+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Суд присяжных признал виновной в клевете бывшую супругу Джонни Деппа Эмбер Херд, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания суда в Виргинии в прямом эфире.Сам Джонни Депп на суд не пришел, в зале присутствовала только Херд.Судебный процесс, за которым следил весь мир, начался 11 апреля. Депп подал иск о клевете после статьи в Washington Post, в которой его бывшая жена жаловалась на пережитое домашнее насилие, но не называла имени супруга. По словам Деппа, статья ударила по его репутации и ему стали отказывать в ролях. Он потребовал компенсации в размере 50 миллионов долларов, в ответ Херд подала встречный иск о взыскании с Деппа 100 миллионов долларов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201227/Fantasticheskie-tvari-1031528630.html

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