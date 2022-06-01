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Суд присяжных принял решение по делу Джонни Деппа
Суд присяжных принял решение по делу Джонни Деппа
Экс-супруга известнейшего актера должна будет выплатить ему 15 миллионов долларов компенсации в деле о защите чести и достоинства. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T23:26+0300
2022-06-01T23:26+0300
2022-06-01T23:26+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Суд присяжных признал виновной в клевете бывшую супругу Джонни Деппа Эмбер Херд, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания суда в Виргинии в прямом эфире.Сам Джонни Депп на суд не пришел, в зале присутствовала только Херд.Судебный процесс, за которым следил весь мир, начался 11 апреля. Депп подал иск о клевете после статьи в Washington Post, в которой его бывшая жена жаловалась на пережитое домашнее насилие, но не называла имени супруга. По словам Деппа, статья ударила по его репутации и ему стали отказывать в ролях. Он потребовал компенсации в размере 50 миллионов долларов, в ответ Херд подала встречный иск о взыскании с Деппа 100 миллионов долларов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
джонни депп, в мире, новости
Суд присяжных принял решение по делу Джонни Деппа
Экс-супруга известнейшего актера должна будет выплатить ему 15 миллионов долларов компенсации в деле о защите чести и достоинства.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Суд присяжных признал виновной в клевете бывшую супругу Джонни Деппа Эмбер Херд, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания суда в Виргинии в прямом эфире.
В соответствии с принятым решением, Эмбер Херд должна выплатить Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов и штраф в размере пять миллионов долларов.
Сам Джонни Депп на суд не пришел, в зале присутствовала только Херд.
Судебный процесс, за которым следил весь мир, начался 11 апреля. Депп подал иск о клевете после статьи в Washington Post, в которой его бывшая жена жаловалась на пережитое домашнее насилие, но не называла имени супруга.
По словам Деппа, статья ударила по его репутации и ему стали отказывать в ролях. Он потребовал компенсации в размере 50 миллионов долларов, в ответ Херд подала встречный иск о взыскании с Деппа 100 миллионов долларов.