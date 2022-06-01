https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/v-ritme-90-kh-vystuplenie-rossiyskikh-pop-grupp-v-novom-afone-1039346302.html

В ритме 90-х: выступление российских поп-групп в Новом Афоне

В ритме 90-х: выступление российских поп-групп в Новом Афоне

Звезды российской эстрады 90-х открыли концертом летний сезон в Новом Афоне. Российские группы исполнили шлягеры, которые многие слушатели до сих пор знают... 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T19:12+0300

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Концерт, приуроченный к началу летнего курортного сезона, состоялся в Новом Афоне 31 мая. Перед абхазской публикой и многочисленными туристами выступили легендарные группы 90-х "На-на", "Комбинация", "Стрелки" и "Божья коровка"."Божья коровка" исполнила свой хит "Гранитный камушек", "Стрелки" спели "Ты бросил меня" и "На вечеринке", группа "Комбинация" - "Бухгалтера" и "Два кусочка колбаски".В завершение концерта выступала группа "На-На". Артисты спели несколько своих шлягеров, в том числе "Фаина".Концерт в преддверии летнего курортного сезона был организован администрацией Нового Афона.

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