Зубец рассказал о причинах рецессии в мировой экономике

"На спад мировой экономики влияют факторы, которые не исчезли после кризиса 2008-2009 годов. Еще до начала спецоперации России на Украине все знали, что факторы, способные привести к международной рецессии, существуют и никуда не делись. Потому что тогда проблемы были залиты деньгами, а заливка мировых проблем деньгами — это способ ликвидации проблем, который порождает еще больше проблем. Сегодня приходится расплачиваться по старым долгам. Основные причины рецессии — вливание триллионов долларов в спасение мировой экономики после пандемии, нулевые процентные ставки, огромные долги мировой экономики", — сказал Зубец.