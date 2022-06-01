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Зубец рассказал о причинах рецессии в мировой экономике
Зубец рассказал о причинах рецессии в мировой экономике
Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о причинах рецессии в мировой экономике. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T15:05+0300
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Экономист рассказал о причинах рецессии в мировой экономике
Экономист рассказал о причинах рецессии в мировой экономике
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что не исключает рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине, которая негативно повлияет на мировой ВВП.В беседе на радио Sputnik Зубец отметил, что обвинения в адрес России голословны.По его словам, Россия от прогнозируемого кризиса может пострадать меньше остальных.
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Зубец рассказал о причинах рецессии в мировой экономике
15:05 01.06.2022 (обновлено: 15:41 01.06.2022)
Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о причинах рецессии в мировой экономике.
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что не исключает рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине, которая негативно повлияет на мировой ВВП.
В беседе на радио Sputnik Зубец отметил, что обвинения в адрес России голословны.
"На спад мировой экономики влияют факторы, которые не исчезли после кризиса 2008-2009 годов. Еще до начала спецоперации России на Украине все знали, что факторы, способные привести к международной рецессии, существуют и никуда не делись. Потому что тогда проблемы были залиты деньгами, а заливка мировых проблем деньгами — это способ ликвидации проблем, который порождает еще больше проблем. Сегодня приходится расплачиваться по старым долгам. Основные причины рецессии — вливание триллионов долларов в спасение мировой экономики после пандемии, нулевые процентные ставки, огромные долги мировой экономики", — сказал Зубец.
По его словам, Россия от прогнозируемого кризиса может пострадать меньше остальных.