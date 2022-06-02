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Гагра вошла в тройку самых популярных направлений для автотуризма
Гагра вошла в тройку самых популярных направлений для автотуризма
После пандемии, закрытия аэропортов и нерегулярности полетов автотуризм приобрел особенную популярность – туристы приобретают автодома и прицепы и путешествуют... 02.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Гагра замкнула тройку самых популярных городов для автопутешественников, сообщает сайт Tvil.ru. Помимо Гагры, в тройку попали два города на черноморском побережье – Евпатория и Анапа.Также туристов интересуют красоты природы и достопримечательности на территории России, поэтому они выбирают такие нетипичные направления, как город Пряжа в Карелии или Банное и Байкальск в Иркутской области.В современных автокемпингах предусмотрены все удобства - душ, горячая вода, кухня, мангал. Это прекрасное место для ночевки в дальних путешествиях на машине.Самым дорогим направлением стал город Пряжа в Карелии, дешевле всего обойдется отдых в Таганроге.
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Гагра вошла в тройку самых популярных направлений для автотуризма

10:35 02.06.2022 (обновлено: 11:04 02.06.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКолоннада в Гаграх
Колоннада в Гаграх - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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После пандемии, закрытия аэропортов и нерегулярности полетов автотуризм приобрел особенную популярность – туристы приобретают автодома и прицепы и путешествуют по регионам.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Гагра замкнула тройку самых популярных городов для автопутешественников, сообщает сайт Tvil.ru.
Помимо Гагры, в тройку попали два города на черноморском побережье – Евпатория и Анапа.
Также туристов интересуют красоты природы и достопримечательности на территории России, поэтому они выбирают такие нетипичные направления, как город Пряжа в Карелии или Банное и Байкальск в Иркутской области.

Десять популярных направлений для автотуризма

Средняя стоимость ночи в автокемпинге

Средняя продолжительность отдыха

Евпатория

3984 рублей

13 ночей

Анапа

7500 рублей

11 ночей

Гагра

2713 рубля

12 ночей

Калининград

3902 рубля

7 ночей

Таганрог

1905 рублей

10 ночей

Байкальск

3867 рублей

10 ночей

Банное

5286 рублей

3,5 ночи

Петродворец

8500 рублей

3 ночи

Пряжа

11500 рублей

2 ночи

Руза

3600 рублей

3 ночи

В современных автокемпингах предусмотрены все удобства - душ, горячая вода, кухня, мангал. Это прекрасное место для ночевки в дальних путешествиях на машине.
Самым дорогим направлением стал город Пряжа в Карелии, дешевле всего обойдется отдых в Таганроге.
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