https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/gagra-voshla-v-troyku-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-avtoturizma-1039351603.html
Гагра вошла в тройку самых популярных направлений для автотуризма
Гагра вошла в тройку самых популярных направлений для автотуризма
После пандемии, закрытия аэропортов и нерегулярности полетов автотуризм приобрел особенную популярность – туристы приобретают автодома и прицепы и путешествуют... 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T10:35+0300
2022-06-02T10:35+0300
2022-06-02T11:04+0300
в абхазии
гагра
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208701_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_f48b40bbe87e2ab6fbb2224035b31146.jpg
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Гагра замкнула тройку самых популярных городов для автопутешественников, сообщает сайт Tvil.ru. Помимо Гагры, в тройку попали два города на черноморском побережье – Евпатория и Анапа.Также туристов интересуют красоты природы и достопримечательности на территории России, поэтому они выбирают такие нетипичные направления, как город Пряжа в Карелии или Банное и Байкальск в Иркутской области.В современных автокемпингах предусмотрены все удобства - душ, горячая вода, кухня, мангал. Это прекрасное место для ночевки в дальних путешествиях на машине.Самым дорогим направлением стал город Пряжа в Карелии, дешевле всего обойдется отдых в Таганроге.
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208701_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_992cf0077338181cc814a6730751ab59.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагра, отдых в абхазии
Гагра вошла в тройку самых популярных направлений для автотуризма
10:35 02.06.2022 (обновлено: 11:04 02.06.2022)
После пандемии, закрытия аэропортов и нерегулярности полетов автотуризм приобрел особенную популярность – туристы приобретают автодома и прицепы и путешествуют по регионам.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik.
Гагра замкнула тройку самых популярных городов для автопутешественников, сообщает сайт
Tvil.ru.
Помимо Гагры, в тройку попали два города на черноморском побережье – Евпатория и Анапа.
Также туристов интересуют красоты природы и достопримечательности на территории России, поэтому они выбирают такие нетипичные направления, как город Пряжа в Карелии или Банное и Байкальск в Иркутской области.
Десять популярных направлений для автотуризма
Средняя стоимость ночи в автокемпинге
Средняя продолжительность отдыха
Евпатория
3984 рублей
13 ночей
Анапа
7500 рублей
11 ночей
Гагра
2713 рубля
12 ночей
Калининград
3902 рубля
7 ночей
Таганрог
1905 рублей
10 ночей
Байкальск
3867 рублей
10 ночей
Банное
5286 рублей
3,5 ночи
Петродворец
8500 рублей
3 ночи
Пряжа
11500 рублей
2 ночи
Руза
3600 рублей
3 ночи
В современных автокемпингах предусмотрены все удобства - душ, горячая вода, кухня, мангал. Это прекрасное место для ночевки в дальних путешествиях на машине.
Самым дорогим направлением стал город Пряжа в Карелии, дешевле всего обойдется отдых в Таганроге.