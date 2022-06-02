https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/gagra-voshla-v-troyku-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-avtoturizma-1039351603.html

Гагра вошла в тройку самых популярных направлений для автотуризма

Гагра вошла в тройку самых популярных направлений для автотуризма

После пандемии, закрытия аэропортов и нерегулярности полетов автотуризм приобрел особенную популярность – туристы приобретают автодома и прицепы и путешествуют... 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T10:35+0300

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в абхазии

гагра

отдых в абхазии

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Гагра замкнула тройку самых популярных городов для автопутешественников, сообщает сайт Tvil.ru. Помимо Гагры, в тройку попали два города на черноморском побережье – Евпатория и Анапа.Также туристов интересуют красоты природы и достопримечательности на территории России, поэтому они выбирают такие нетипичные направления, как город Пряжа в Карелии или Банное и Байкальск в Иркутской области.В современных автокемпингах предусмотрены все удобства - душ, горячая вода, кухня, мангал. Это прекрасное место для ночевки в дальних путешествиях на машине.Самым дорогим направлением стал город Пряжа в Карелии, дешевле всего обойдется отдых в Таганроге.

гагра

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гагра, отдых в абхазии