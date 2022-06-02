https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/grandioznyy-parad-proveli-v-chest-70-letiya-pravleniya-elizavety-ii-1039362017.html

Грандиозный парад провели в честь 70-летия правления Елизаветы II

Грандиозный парад провели в честь 70-летия правления Елизаветы II

Официальные дни рождения британских монархов и их вступление на престол празднуются летом, вне зависимости от того, когда это произошло на самом деле. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T19:32+0300

2022-06-02T19:32+0300

2022-06-02T19:32+0300

великобритания

новости

елизавета ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/02/1039361861_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df8b64d07ae1bcbe53dc72c90e15e20f.jpg

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Празднование 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II началось с грандиозного парада на улицах Лондона, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent.В воздушном параде участвовало 70 самолетов. Часть из них выстроилась в цифру 70, а авиаотряд "Красные стрелы" разукрасил небо цветами британского флага.96-летняя королева Елизавета наблюдала за парадом с балкона Букингемского дворца вместе с сыном, принцем Чарльзом, внуком принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, внуками и другими членами королевской семьи. Также во дворце были замечены принц Гарри и Меган Маркл, рассорившиеся с венценосной семьей, отказавшиеся от титулов и уехавшие в США.С важной датой королеву поздравляли главы ряда государств, в числе которых были Эммануэль Макрон, Джо Байден и даже Ким Чен Ын, а также знаменитости, такие как сэр Пол Маккартни и Дэвид Бэкхем.Принцесса Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года и стала первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей. В рамках празднования ее дня рождения и долгого правления в течение года по всей стране проходят различные мероприятия. Нынешние празднования, которые, по традиции, отмечаются летом, продлятся четыре дня. Эти дни с 2 по 5 июня в стране объявлены выходными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/1037447595.html

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

великобритания, новости, елизавета ii