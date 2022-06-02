Грандиозный парад провели в честь 70-летия правления Елизаветы II
© AFP 2022 / HANNAH MCKAYПразднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
© AFP 2022 / HANNAH MCKAY
Официальные дни рождения британских монархов и их вступление на престол празднуются летом, вне зависимости от того, когда это произошло на самом деле.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Празднование 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II началось с грандиозного парада на улицах Лондона, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent.
В наземной части парада приняли участие 1 400 офицеров и 250 лошадей. За парадом Конной гвардии и маршем солдат 1-го батальона Ирландской гвардии, наряженных в традиционные красные мундиры, следили тысячи зрителей.
В воздушном параде участвовало 70 самолетов. Часть из них выстроилась в цифру 70, а авиаотряд "Красные стрелы" разукрасил небо цветами британского флага.
© AFP 2022 / DANIEL LEALПразднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
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© AFP 2022 / DANIEL LEAL
Празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
© AFP 2022 / DANIEL LEALПразднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
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© AFP 2022 / DANIEL LEAL
Празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
© AFP 2022 / BEN STANSALLПразднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
3/3
© AFP 2022 / BEN STANSALL
Празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
1/3
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
Празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
2/3
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
Празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
3/3
© AFP 2022 / BEN STANSALL
Празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II
96-летняя королева Елизавета наблюдала за парадом с балкона Букингемского дворца вместе с сыном, принцем Чарльзом, внуком принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, внуками и другими членами королевской семьи. Также во дворце были замечены принц Гарри и Меган Маркл, рассорившиеся с венценосной семьей, отказавшиеся от титулов и уехавшие в США.
С важной датой королеву поздравляли главы ряда государств, в числе которых были Эммануэль Макрон, Джо Байден и даже Ким Чен Ын, а также знаменитости, такие как сэр Пол Маккартни и Дэвид Бэкхем.
Принцесса Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года и стала первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей. В рамках празднования ее дня рождения и долгого правления в течение года по всей стране проходят различные мероприятия.
Нынешние празднования, которые, по традиции, отмечаются летом, продлятся четыре дня. Эти дни с 2 по 5 июня в стране объявлены выходными.
6 февраля, 11:35