https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/intensivnost-gruzovykh-perevozok-po-zheleznym-dorogam-abkhazii-znachitelno-vozrosla-1039358341.html

Интенсивность грузовых перевозок по железной дороге Абхазии значительно возросла

Интенсивность грузовых перевозок по железной дороге Абхазии значительно возросла

За пять месяцев текущего года, АЖД перевезла больше грузов, чем за весь прошлый год – около семи тысяч вагонов. Но технически АЖД не готова к резкому... 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T15:50+0300

2022-06-02T15:50+0300

2022-06-02T16:22+0300

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Интенсивность грузового движения по железной дороге значительно увеличилась, грузоотправители и получатели хотят использовать Абхазию как транзитную зону. Об этом рассказал в интервью Sputnik помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши."В основном идет транзит угля через порт Очамчыры, но не только угля. Впервые через нас прошел транзитом груз – перекись водорода. Мы обеспечили эту транзитную перевозку. Очень много заявок, идет фанера из Татарстана в Турцию. Но проблема в том, что мы не совсем готовы технически к этому транзиту", – подчеркнул он.По словам Хазириши, железнодорожные пути Абхазии испытывают перегрузки. Мировая тенденция такова, что грузы все больше перевозят в контейнерах, в то время как АЖД не готова к приему и переработке крупнотоннажных контейнеров.В связи с этим в Абхазии реализуется ряд мер, которые в будущем смогут позволить работать с крупнотоннажными контейнерами. Ориентировочные сроки запуска этих проектов – конец июня этого года.

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абхазия, новости, абхазская железная дорога