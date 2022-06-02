https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/posrednik-delba-o-restrukturizatsii-dolgov-za-elektroenergiyu-v-abkhazii--1039352127.html

Посредник: Делба о реструктуризации долгов за электроэнергию в Абхазии

Посредник: Делба о реструктуризации долгов за электроэнергию в Абхазии

В программе "Посредник" о проекте по реструктуризации долгов по оплате за электроэнергию рассказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T11:04+0300

2022-06-02T11:04+0300

2022-06-02T11:14+0300

радио

подкасты

посредник

абхазия

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/02/1039351516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10587737513167adaf4f679e3136a1c4.jpg

Посредник: Делба Посредник: Делба

В Общественной палате Абхазии прошло заседание, посвященное вопросам электроэнергетики, где вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал о проекте реструктуризации долгов по оплате за электроэнергию. О том, как планируют взыскать долги за электричество и как это отразится на бюджете страны, Делба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия. Делба напомнил, что, по оценкам специалистов, уровень износа энергетического хозяйства станы составляет более 80 процентов."Это не дает возможность без соответствующих инвестиций, без мер воздействия развиваться отрасли. Есть и другие причины, по которым эта отрасль не может получать большие вливания, среди которых – большая заложенность за потребленную электроэнергию. Так продолжаться не может, поэтому была проявлена инициатива о подготовке решения о реструктуризации задолженности физических лиц. Цель - улучшение сбора платежей за электроэнергию", – рассказал Делба.Предполагается следующий механизм реструктуризации долгов: заключить соглашение с лицами, которые имеют задолженность, предоставить им беспроцентную отсрочку в течение одного года при обязательном условии, что текущие платежи за электроэнергию должны уплачиваться своевременно. "Мы полагаемся на обоюдное согласие со стороны энергетической компании и физических лиц", – ответил собеседник. Проект уже находится на рассмотрении правительства. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, посредник, абхазия, черноморэнерго, аудио