https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/sivkov-zapad-osoznal-chto-operatsiya-po-razgromu-rossii-provalilas-1039353110.html
Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась
Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась
Как изменят новые германские и американские поставки вооружений в зону боевых действий, чем ответит Москва и что происходит в Берлине, в эфире радио Sputnik... 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T12:32+0300
2022-06-02T12:32+0300
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Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась
Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась
Очередные поставки оружия: как меняется положение в зоне боевых действийГермания поставит на Украину современные системы ПВО, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее Берлин обещал Киеву поставку танков и бронетранспортеров, но этого так и не произошло. Немецкое общество и истеблишмент разделились. Одни настаивают на отправке на Украину тяжелого оружия, другие считают, что это вовлекает Германию в конфликт. Как меняют поставки положение в зоне боевых действий? Чем ответит Москва? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik дал заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, в Европе сейчас царит состояние неопределенности, явной стратегии нет. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась
Как изменят новые германские и американские поставки вооружений в зону боевых действий, чем ответит Москва и что происходит в Берлине, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Константин Сивков.
Очередные поставки оружия: как меняется положение в зоне боевых действий
Германия поставит на Украину современные системы ПВО, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее Берлин обещал Киеву поставку танков и бронетранспортеров, но этого так и не произошло. Немецкое общество и истеблишмент разделились. Одни настаивают на отправке на Украину тяжелого оружия, другие считают, что это вовлекает Германию в конфликт. Как меняют поставки положение в зоне боевых действий? Чем ответит Москва? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik дал заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, в Европе сейчас царит состояние неопределенности, явной стратегии нет.
"Там сейчас кипят эмоции. Причина простая – расчет на то, что в результате массовых санкций, войны на Украине, информационного массированного давления на территории России и в России начнутся социальные беспорядки, не оправдались. В этом был цель и смысл этой операции, которую начинал Запад. Запад ведет против нас гибридную войну. Главной ударной силой в этой войне является не Украина, не санкции, а та сила, которая способна вызвать в России революцию и ее возглавить, то есть "пятая колонна". "Пятая колонна" продемонстрировала свою недееспособность. Население страны консолидировалось вокруг Путина. И фактически надо признать, что запад осознал к исходу второго месяца, что операция по разгрому России провалилась", – отметил эксперт.
Константин Сивков
Военный эксперт
Подробности слушайте в аудиофайле
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