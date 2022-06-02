https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/sivkov-zapad-osoznal-chto-operatsiya-po-razgromu-rossii-provalilas-1039353110.html

Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась

Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась

Как изменят новые германские и американские поставки вооружений в зону боевых действий, чем ответит Москва и что происходит в Берлине, в эфире радио Sputnik... 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T12:32+0300

2022-06-02T12:32+0300

2022-06-02T12:32+0300

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Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась Сивков: Запад осознал, что операция по разгрому России провалилась

Очередные поставки оружия: как меняется положение в зоне боевых действийГермания поставит на Украину современные системы ПВО, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее Берлин обещал Киеву поставку танков и бронетранспортеров, но этого так и не произошло. Немецкое общество и истеблишмент разделились. Одни настаивают на отправке на Украину тяжелого оружия, другие считают, что это вовлекает Германию в конфликт. Как меняют поставки положение в зоне боевых действий? Чем ответит Москва? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik дал заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, в Европе сейчас царит состояние неопределенности, явной стратегии нет. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, нато, европа, спецоперация, аудио