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Транзитная зона: АЖД рассказала об объемах грузоперевозок
Транзитная зона: АЖД рассказала об объемах грузоперевозок
Отправители и получатели стали все чаще использовать Абхазию как транзитную зону для перевозки грузов по железной дороге. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T18:29+0300
2022-06-02T18:29+0300
2022-06-02T18:29+0300
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абхазская железная дорога
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Помощник руководителя Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Октай Хазириши рассказал, что интенсивность грузового передвижения по железной дороге значительно увеличилось.По его словам, с начала января по железной дороге было перевезено больше груза, чем за весь прошлый год. Но мощности АЖД не приспособлены к таким резким увеличениям нагрузок.В связи с этим в Абхазии реализуется ряд проектов, которые в будущем смогут позволить работать с крупнотоннажными контейнерами. Ориентировочно сроки запуска проектов – конец июня этого года.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, абхазская железная дорога, видео
Транзитная зона: АЖД рассказала об объемах грузоперевозок
Отправители и получатели стали все чаще использовать Абхазию как транзитную зону для перевозки грузов по железной дороге.
Помощник руководителя Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Октай Хазириши рассказал, что интенсивность грузового передвижения по железной дороге значительно увеличилось.
По его словам, с начала января по железной дороге было перевезено больше груза, чем за весь прошлый год. Но мощности АЖД не приспособлены к таким резким увеличениям нагрузок.
В связи с этим в Абхазии реализуется ряд проектов, которые в будущем смогут позволить работать с крупнотоннажными контейнерами. Ориентировочно сроки запуска проектов – конец июня этого года.