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Транзитная зона: АЖД рассказала об объемах грузоперевозок
Транзитная зона: АЖД рассказала об объемах грузоперевозок
Отправители и получатели стали все чаще использовать Абхазию как транзитную зону для перевозки грузов по железной дороге. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
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Помощник руководителя Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Октай Хазириши рассказал, что интенсивность грузового передвижения по железной дороге значительно увеличилось.По его словам, с начала января по железной дороге было перевезено больше груза, чем за весь прошлый год. Но мощности АЖД не приспособлены к таким резким увеличениям нагрузок.В связи с этим в Абхазии реализуется ряд проектов, которые в будущем смогут позволить работать с крупнотоннажными контейнерами. Ориентировочно сроки запуска проектов – конец июня этого года.
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мультимедиа, видео, абхазская железная дорога, видео

Транзитная зона: АЖД рассказала об объемах грузоперевозок

18:29 02.06.2022
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Отправители и получатели стали все чаще использовать Абхазию как транзитную зону для перевозки грузов по железной дороге.
Помощник руководителя Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Октай Хазириши рассказал, что интенсивность грузового передвижения по железной дороге значительно увеличилось.
По его словам, с начала января по железной дороге было перевезено больше груза, чем за весь прошлый год. Но мощности АЖД не приспособлены к таким резким увеличениям нагрузок.
В связи с этим в Абхазии реализуется ряд проектов, которые в будущем смогут позволить работать с крупнотоннажными контейнерами. Ориентировочно сроки запуска проектов – конец июня этого года.
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