https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/tranzitnaya-zona-azhd-rasskazala-ob-obemakh-gruzoperevozok-1039361275.html

Транзитная зона: АЖД рассказала об объемах грузоперевозок

Транзитная зона: АЖД рассказала об объемах грузоперевозок

Отправители и получатели стали все чаще использовать Абхазию как транзитную зону для перевозки грузов по железной дороге. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T18:29+0300

2022-06-02T18:29+0300

2022-06-02T18:29+0300

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абхазская железная дорога

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Помощник руководителя Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Октай Хазириши рассказал, что интенсивность грузового передвижения по железной дороге значительно увеличилось.По его словам, с начала января по железной дороге было перевезено больше груза, чем за весь прошлый год. Но мощности АЖД не приспособлены к таким резким увеличениям нагрузок.В связи с этим в Абхазии реализуется ряд проектов, которые в будущем смогут позволить работать с крупнотоннажными контейнерами. Ориентировочно сроки запуска проектов – конец июня этого года.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, абхазская железная дорога, видео