https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/tsulukiya-rasskazala-ob-ugrozakh-dlya-detey-i-podrostkov-i-profilaktike-pravonarusheniy--1039356460.html

Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений

Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений

Об опасностях, с которыми сталкиваются дети и подростки в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору... 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T14:00+0300

2022-06-02T14:00+0300

2022-06-02T15:14+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

генеральная прокуратура абхазии

молодежь

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/02/1039356753_0:71:840:544_1920x0_80_0_0_a0912246e97d100dbc11159d49b11198.jpg

Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений

Распространение употребления наркотических и психотропных веществ – главная угроза для подростков и молодежи, существующая в Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия.Она также рассказала об инициативе "комендантского часа" для детей и "Детском законе". Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, молодежь, дети, аудио