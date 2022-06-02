https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/tsulukiya-rasskazala-ob-ugrozakh-dlya-detey-i-podrostkov-i-profilaktike-pravonarusheniy--1039356460.html
Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений
Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений
Об опасностях, с которыми сталкиваются дети и подростки в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору... 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T14:00+0300
2022-06-02T14:00+0300
2022-06-02T15:14+0300
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Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений
Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений
Распространение употребления наркотических и психотропных веществ – главная угроза для подростков и молодежи, существующая в Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия.Она также рассказала об инициативе "комендантского часа" для детей и "Детском законе". Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, молодежь, дети, аудио
Цулукия рассказала об угрозах для детей и подростков и профилактике правонарушений
14:00 02.06.2022 (обновлено: 15:14 02.06.2022)
Об опасностях, с которыми сталкиваются дети и подростки в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия.
Распространение употребления наркотических и психотропных веществ – главная угроза для подростков и молодежи, существующая в Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия.
"В нашей стране, к сожалению, не развита законодательная база. Для борьбы с данной бедой нам необходимо сплотиться и разработать единую межведомственную программу по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи", – отметила Цулукия.
Она также рассказала об инициативе "комендантского часа" для детей и "Детском законе".
Подробности слушайте в аудиофайле
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