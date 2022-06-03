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Беляева рассказала о правилах безопасности на пляже
Беляева рассказала о правилах безопасности на пляже
О состоянии пляжей Сухума и качестве морской воды в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач столицы Алла Беляева. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T15:38+0300
2022-06-03T15:38+0300
2022-06-03T15:42+0300
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Насколько готовы в Абхазии встретить туристов, конкретно, о состоянии пляжей и качестве морской воды рассказала главный санитарный врач столицы Алла Беляева. Когда официально откроют пляжи и насколько они готовы к приему туристов, какие ошибки мы часто допускаем, загорая на пляже, какие требования предъявляют к предпринимателям, которые работают на пляже, какие опасности могут подстерегать отдыхающих? На эти и другие вопросы ответила санитарный врач Сухума. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, сухум, туризм, отдых, черное море, аудио
Беляева рассказала о правилах безопасности на пляже
15:38 03.06.2022 (обновлено: 15:42 03.06.2022)
О состоянии пляжей Сухума и качестве морской воды в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач столицы Алла Беляева.
Насколько готовы в Абхазии встретить туристов, конкретно, о состоянии пляжей и качестве морской воды рассказала главный санитарный врач столицы Алла Беляева.
Когда официально откроют пляжи и насколько они готовы к приему туристов, какие ошибки мы часто допускаем, загорая на пляже, какие требования предъявляют к предпринимателям, которые работают на пляже, какие опасности могут подстерегать отдыхающих? На эти и другие вопросы ответила санитарный врач Сухума.
Подробности слушайте в аудиофайле
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