https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/belyaeva-rasskazala-o-pravilakh-bezopasnosti-na-plyazhe-1039376719.html

Беляева рассказала о правилах безопасности на пляже

Беляева рассказала о правилах безопасности на пляже

О состоянии пляжей Сухума и качестве морской воды в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач столицы Алла Беляева. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T15:38+0300

2022-06-03T15:38+0300

2022-06-03T15:42+0300

радио

подкасты

абхазия

сухум

туризм

отдых

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/03/1039376436_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_fffd9f7eeab88f4fc71199513e01bf0f.jpg

Беляева Беляева

Насколько готовы в Абхазии встретить туристов, конкретно, о состоянии пляжей и качестве морской воды рассказала главный санитарный врач столицы Алла Беляева. Когда официально откроют пляжи и насколько они готовы к приему туристов, какие ошибки мы часто допускаем, загорая на пляже, какие требования предъявляют к предпринимателям, которые работают на пляже, какие опасности могут подстерегать отдыхающих? На эти и другие вопросы ответила санитарный врач Сухума. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

сухум

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазия, сухум, туризм, отдых, черное море, аудио