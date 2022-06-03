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Бжания поздравил Арбитражный суд Абхазии с 25-летним юбилеем
Бжания поздравил Арбитражный суд Абхазии с 25-летним юбилеем
Арбитражный суд Абхазии работает с 1997 года, председателем суда ныне является Фатима Квициния. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив Арбитражного суда с 25-летием образования."Становление Арбитражного суда Абхазии проходило в сложный послевоенный период, но несмотря на это, он всегда соответствовал запросам общества и требованиям времени. В этом большая заслуга ветеранов Арбитражного суда", – говорится в поздравлении главы государства.Бжания назвал Арбитражный суд важным звеном в судебной системе, защищающим права и законные интересы участников экономических правоотношений. Он отметил, что за 25 лет накоплен серьезный опыт, позволяющий Арбитражному суду эффективно выполнять возложенную на него миссию, принимать обоснованные решения по поступающим делам. Он пожелал всему коллективу Арбитражного суда Абхазии успехов в работе и благополучия.
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аслан бжания, новости, экономика

Бжания поздравил Арбитражный суд Абхазии с 25-летним юбилеем

15:52 03.06.2022 (обновлено: 16:07 03.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Арбитражный суд Абхазии работает с 1997 года, председателем суда ныне является Фатима Квициния.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив Арбитражного суда с 25-летием образования.
"Становление Арбитражного суда Абхазии проходило в сложный послевоенный период, но несмотря на это, он всегда соответствовал запросам общества и требованиям времени. В этом большая заслуга ветеранов Арбитражного суда", – говорится в поздравлении главы государства.
Бжания назвал Арбитражный суд важным звеном в судебной системе, защищающим права и законные интересы участников экономических правоотношений. Он отметил, что за 25 лет накоплен серьезный опыт, позволяющий Арбитражному суду эффективно выполнять возложенную на него миссию, принимать обоснованные решения по поступающим делам.

"Ваша работа требует высокой степени ответственности, компетентности. Профессионализм, объективность судей и всего коллектива Арбитражного суда вносят важный вклад в укрепление авторитета судебной системы республики в целом. Уверен, что вы и далее будете достойно служить закону, совершенствовать работу, способствуя укреплению правопорядка и законности в стране", – подчеркнул президент.

Он пожелал всему коллективу Арбитражного суда Абхазии успехов в работе и благополучия.
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