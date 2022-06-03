https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/bzhaniya-pozdravil-arbitrazhnyy-sud-abkhazii-s-25-letnim-yubileem--1039377059.html

Бжания поздравил Арбитражный суд Абхазии с 25-летним юбилеем

Бжания поздравил Арбитражный суд Абхазии с 25-летним юбилеем

Арбитражный суд Абхазии работает с 1997 года, председателем суда ныне является Фатима Квициния. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T15:52+0300

2022-06-03T15:52+0300

2022-06-03T16:07+0300

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив Арбитражного суда с 25-летием образования."Становление Арбитражного суда Абхазии проходило в сложный послевоенный период, но несмотря на это, он всегда соответствовал запросам общества и требованиям времени. В этом большая заслуга ветеранов Арбитражного суда", – говорится в поздравлении главы государства.Бжания назвал Арбитражный суд важным звеном в судебной системе, защищающим права и законные интересы участников экономических правоотношений. Он отметил, что за 25 лет накоплен серьезный опыт, позволяющий Арбитражному суду эффективно выполнять возложенную на него миссию, принимать обоснованные решения по поступающим делам. Он пожелал всему коллективу Арбитражного суда Абхазии успехов в работе и благополучия.

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аслан бжания, новости, экономика