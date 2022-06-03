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Чтобы Родину не потерять: Ардзинба о российской спецоперации, санкциях и духе народа
Чтобы Родину не потерять: Ардзинба о российской спецоперации, санкциях и духе народа
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, выступая в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", рассказал о том, что связывает Абхазию и Донбасс сегодня, и... 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T12:18+0300
2022-06-03T12:18+0300
2022-06-03T12:45+0300
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Ардзинба напомнил о том, как вслед за Россией Абхазия признала суверенитет ДНР и ЛНР, установила дипломатические отношения с донбасскими республиками, поддерживает в стремлении достичь свободы, оказывает посильную гуманитарную помощь. Кроме того, несколько десятков абхазских добровольцев взяли в руки оружие и встали на защиту Донбасса, чувствуя общность ценностей."Люди на Донбассе сегодня отстаивают свой дом, свои семьи. И то же самое было у нас", – сказал Ардзинба имея в виду Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов.Дипломат выразил уверенность в том, что Россия борется с глобальной несправедливостью, проводя военную спецоперацию на Украине. Продолжая свою мысль, министр добавил, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия, чтобы выстроить новую систему международных отношений, которая будет базироваться на многополярности, на уважении прав народов, их самобытности и исторической судьбы."Мы это уважение чувствуем на нашем примере, на примере Республики Абхазия, поэтому - полная поддержка специальной военной операции, полная поддержка (донбасских) республик", - сказал Ардзинба.По его мнению, Западу не удалось сломить дух российского народа многочисленными жесткими санкциями против Москвы, подавляющее большинство россиян поддерживают спецоперацию.
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Чтобы Родину не потерять: Ардзинба о российской спецоперации, санкциях и духе народа
12:18 03.06.2022 (обновлено: 12:45 03.06.2022)
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, выступая в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", рассказал о том, что связывает Абхазию и Донбасс сегодня, и провел исторические параллели между судьбами двух народов.
Ардзинба напомнил о том, как вслед за Россией Абхазия признала суверенитет ДНР и ЛНР, установила дипломатические отношения с донбасскими республиками, поддерживает в стремлении достичь свободы, оказывает посильную гуманитарную помощь. Кроме того, несколько десятков абхазских добровольцев взяли в руки оружие и встали на защиту Донбасса, чувствуя общность ценностей.
"Люди на Донбассе сегодня отстаивают свой дом, свои семьи. И то же самое было у нас", – сказал Ардзинба имея в виду Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов.
Дипломат выразил уверенность в том, что Россия борется с глобальной несправедливостью, проводя военную спецоперацию на Украине.
"Эту специальную военную операцию все в Абхазии, на самом деле, поддерживают, воспринимают это как борьбу с глобальной несправедливостью, которая сейчас происходит. Эта глобальная несправедливость сказывается и на нашей жизни. Вот, например, Организация Объединенных Наций, которая якобы обеспечивает равенство прав больших и малых народов, что, кстати, записано в Уставе ООН, в преамбуле. Но при этом нам не дают там выступать, сколько мы ни пытались. Просто находится организация в заложниках у США, к сожалению," – заявил Ардзинба.
Продолжая свою мысль, министр добавил, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия, чтобы выстроить новую систему международных отношений, которая будет базироваться на многополярности, на уважении прав народов, их самобытности и исторической судьбы.
"Мы это уважение чувствуем на нашем примере, на примере Республики Абхазия, поэтому - полная поддержка специальной военной операции, полная поддержка (донбасских) республик", - сказал Ардзинба.
По его мнению, Западу не удалось сломить дух российского народа многочисленными жесткими санкциями против Москвы, подавляющее большинство россиян поддерживают спецоперацию.