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"Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков
"Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков
В программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik Абхазия принял участие начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухума Юрий... 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T10:01+0300
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"Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков
"Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков
Проблем в Сухуме много в сфере жилищно-коммунального хозяйства, есть сложности с заменой кровли, приведением в порядок подвалов многоквартирных домов, восстановлением столичных дорог, сказал Юрий Дбар.Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума рассказал о состоянии жилищного фонда, есть ли возможности для его улучшения, о проблемах в работе лифтового хозяйства. По его словам, из 409 лифтов в столице работает 312, из них 162 - это новые лифты, а 150 - старые. Обслуживание их требует больших физических сил и материальных трат. Только за прошлый год около 7 тысяч обращений было от горожан, сообщил Дбар.Подробности слушайте в аудиофайле.
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"Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков
10:01 03.06.2022 (обновлено: 10:02 03.06.2022)
В программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik Абхазия принял участие начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухума Юрий Дбар. Он рассказал о состоянии ЖКХ столицы, наиболее актуальных проблемах, планах и перспективах в этой сфере.
Проблем в Сухуме много в сфере жилищно-коммунального хозяйства, есть сложности с заменой кровли, приведением в порядок подвалов многоквартирных домов, восстановлением столичных дорог, сказал Юрий Дбар.
Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума рассказал о состоянии жилищного фонда, есть ли возможности для его улучшения, о проблемах в работе лифтового хозяйства. По его словам, из 409 лифтов в столице работает 312, из них 162 - это новые лифты, а 150 - старые. Обслуживание их требует больших физических сил и материальных трат. Только за прошлый год около 7 тысяч обращений было от горожан, сообщил Дбар.
Подробности слушайте в аудиофайле
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