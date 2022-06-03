https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/glavnyy-chetverg-dbar-o-blagoustroystve-sukhuma-i-problemakh-kommunalschikov-1039360629.html

"Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков

"Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков

В программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik Абхазия принял участие начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухума Юрий... 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T10:01+0300

2022-06-03T10:01+0300

2022-06-03T10:02+0300

радио

абхазия

сухум

коммунальные службы

подкасты

главный четверг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/02/1039360794_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_18111d72a6ac2c0a5635181b5bf37154.jpg

"Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков "Главный четверг": Дбар о благоустройстве Сухума и проблемах коммунальщиков

Проблем в Сухуме много в сфере жилищно-коммунального хозяйства, есть сложности с заменой кровли, приведением в порядок подвалов многоквартирных домов, восстановлением столичных дорог, сказал Юрий Дбар.Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума рассказал о состоянии жилищного фонда, есть ли возможности для его улучшения, о проблемах в работе лифтового хозяйства. По его словам, из 409 лифтов в столице работает 312, из них 162 - это новые лифты, а 150 - старые. Обслуживание их требует больших физических сил и материальных трат. Только за прошлый год около 7 тысяч обращений было от горожан, сообщил Дбар.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, сухум, коммунальные службы, подкасты, аудио, главный четверг