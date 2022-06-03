https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/kiev-snyal-feykovyy-film-o-razgrome-rossiyskoy-armii-1039373930.html

Киев снял фейковый фильм о разгроме российской армии

Киев снял фейковый фильм о разгроме российской армии

Постановочные видеоматериалы должны продемонстрировать якобы "высокую эффективность" применения украинскими националистами западного вооружения. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T14:48+0300

2022-06-03T14:48+0300

2022-06-03T15:58+0300

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. При финансовой поддержке Великобритании Киев снял в Николаевской области фейковый сюжет о бое с якобы превосходящими силами российской армии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Одна из таких съемок прошла 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области. Постановочные видеоматериалы демонстрируют якобы "высокую эффективность" применения украинскими националистами западного вооружения. "Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съемочной площадке была создана "реконструкция" никогда не существовавшего "боя" украинских нацистов с превосходящими по численности "российскими военнослужащими", – уточнил генерал.По его словам, роль российских военнослужащих исполнили члены местного подразделения теробороны ВСУ, надевшие повязки красного цвета, а "условный противник" появляется в кадре на украинских БТР и бронемашинах за неимением трофейной российской техники.Конашенков добавил, что на 5-6 июня запланированы съемки других видеороликов: это будут интервью "простых украинцев", обвиняющих российских военных в якобы намеренных обстрелах мирных городов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/britanskiy-funt-likha-dlya-opustosheniya-ukrainy-1039361348.html

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