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Литовкин об обстреле мирных жителей: целенаправленное действие украинского правительства
Литовкин об обстреле мирных жителей: целенаправленное действие украинского правительства
Военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал информацию о поставках западного оружия на Украину. Он отметил, что предотвратить появление у ВСУ систем... 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T12:39+0300
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Литовкин об обстреле мирных жителей: целенаправленное действие украинского правительства
Литовкин об обстреле мирных жителей: целенаправленное действие украинского правительства
Эксперт отметил, что проблема заключается в поставках тяжелых вооружений из США и других стан НАТО украинским военным. "Сейчас Польша и Норвегия собираются поставить свои самоходные гаубицы – это не способствует решению ситуации. А украинские военные постоянно наносят удары по жилым кварталам и уничтожают собственных граждан, которые находятся в зоне спецоперации", – пояснил Литовкин.По словам эксперта, российская армия выявляет такие позиции, министерство обороны РФ неоднократно демонстрировало видеоролики, в которых показано, как уничтожаются такие орудия."Те установки, которые поставлены Соединенными Штатами и странами Восточной Европы, могут нанести серьезный урон как российским военнослужащим, так и мирным жителям", – отметил Дмитрий Литовкин.Военный обозреватель подчеркнул, что обстрел мирных жителей – целенаправленное действие украинского правительства и ВСУ.
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Литовкин об обстреле мирных жителей: целенаправленное действие украинского правительства
12:39 03.06.2022 (обновлено: 12:46 03.06.2022)
Военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал информацию о поставках западного оружия на Украину. Он отметил, что предотвратить появление у ВСУ систем залпового огня на всей линии соприкосновения очень сложно.
Эксперт отметил, что проблема заключается в поставках тяжелых вооружений из США и других стан НАТО украинским военным.
"Сейчас Польша и Норвегия собираются поставить свои самоходные гаубицы – это не способствует решению ситуации. А украинские военные постоянно наносят удары по жилым кварталам и уничтожают собственных граждан, которые находятся в зоне спецоперации", – пояснил Литовкин.
По словам эксперта, российская армия выявляет такие позиции, министерство обороны РФ неоднократно демонстрировало видеоролики, в которых показано, как уничтожаются такие орудия.
"Те установки, которые поставлены Соединенными Штатами и странами Восточной Европы, могут нанести серьезный урон как российским военнослужащим, так и мирным жителям", – отметил Дмитрий Литовкин.
Военный обозреватель подчеркнул, что обстрел мирных жителей – целенаправленное действие украинского правительства и ВСУ.