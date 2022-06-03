https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/long-list-premii-iskandera-oglasyat-v-pushkinskiy-den-1039371674.html
Лонг-лист премии Искандера огласят в Пушкинский день
Лонг-лист премии Искандера огласят в Пушкинский день
Русский ПЕН-центр учредил премию Фазиля Искандера в 2016 году, чтобы увековечить память классика литературы, воспевшего Абхазию на весь мир. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T14:10+0300
2022-06-03T14:10+0300
2022-06-03T14:34+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Длинный список премии Искандера 2022 года огласят в Москве в Пушкинский день – 6 июня, сообщается на сайте организаторов.В этом году премия присуждается уже в шестой раз. "За это время лауреатами премии стали как выдающиеся, широко известные, так и молодые талантливые прозаики, поэты, драматурги, сценаристы и переводчики", – говорится в релизе.Кроме того, в нынешнем году премия имени Искандера удостоилась президентского гранта и получает поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.Лауреаты премии будут определены в пяти номинациях: "Сюжет существования" (художественная проза), "Под легкой тяжестью небес…" (поэзия), "Праздник в ожидании праздника" (киносценарии и драматургия), "Дерево детства" (детская и подростковая проза), "Бесценное достояние" (премия за переводную прозу). Все победители получат по 100 000 рублей.Прием работ проходил с 19 апреля по 30 мая. Короткий список будет оглашен в начале сентября.Русский ПЕН-центр учредил премию имени классика мировой литературы Фазиля Искандера в 2016 году для увековечивания его памяти.
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культура, фазиль искандер, литература, москва, новости
Лонг-лист премии Искандера огласят в Пушкинский день
14:10 03.06.2022 (обновлено: 14:34 03.06.2022)
Русский ПЕН-центр учредил премию Фазиля Искандера в 2016 году, чтобы увековечить память классика литературы, воспевшего Абхазию на весь мир.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik.
Длинный список премии Искандера 2022 года огласят в Москве в Пушкинский день – 6 июня, сообщается
на сайте организаторов.
В этом году премия присуждается уже в шестой раз. "За это время лауреатами премии стали как выдающиеся, широко известные, так и молодые талантливые прозаики, поэты, драматурги, сценаристы и переводчики", – говорится в релизе.
Кроме того, в нынешнем году премия имени Искандера удостоилась президентского гранта и получает поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.
Лауреаты премии будут определены в пяти номинациях: "Сюжет существования" (художественная проза), "Под легкой тяжестью небес…" (поэзия), "Праздник в ожидании праздника" (киносценарии и драматургия), "Дерево детства" (детская и подростковая проза), "Бесценное достояние" (премия за переводную прозу). Все победители получат по 100 000 рублей.
Прием работ проходил с 19 апреля по 30 мая. Короткий список будет оглашен в начале сентября.
Русский ПЕН-центр учредил премию имени классика мировой литературы Фазиля Искандера
в 2016 году для увековечивания его памяти.