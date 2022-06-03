https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/long-list-premii-iskandera-oglasyat-v-pushkinskiy-den-1039371674.html

Лонг-лист премии Искандера огласят в Пушкинский день

Лонг-лист премии Искандера огласят в Пушкинский день

Русский ПЕН-центр учредил премию Фазиля Искандера в 2016 году, чтобы увековечить память классика литературы, воспевшего Абхазию на весь мир. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T14:10+0300

2022-06-03T14:10+0300

2022-06-03T14:34+0300

культура

фазиль искандер

литература

москва

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/11/1031856226_0:116:1501:960_1920x0_80_0_0_7067d5d3b87d4a0e59e2bec5b0f2ac41.jpg

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Длинный список премии Искандера 2022 года огласят в Москве в Пушкинский день – 6 июня, сообщается на сайте организаторов.В этом году премия присуждается уже в шестой раз. "За это время лауреатами премии стали как выдающиеся, широко известные, так и молодые талантливые прозаики, поэты, драматурги, сценаристы и переводчики", – говорится в релизе.Кроме того, в нынешнем году премия имени Искандера удостоилась президентского гранта и получает поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.Лауреаты премии будут определены в пяти номинациях: "Сюжет существования" (художественная проза), "Под легкой тяжестью небес…" (поэзия), "Праздник в ожидании праздника" (киносценарии и драматургия), "Дерево детства" (детская и подростковая проза), "Бесценное достояние" (премия за переводную прозу). Все победители получат по 100 000 рублей.Прием работ проходил с 19 апреля по 30 мая. Короткий список будет оглашен в начале сентября.Русский ПЕН-центр учредил премию имени классика мировой литературы Фазиля Искандера в 2016 году для увековечивания его памяти.

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, фазиль искандер, литература, москва, новости