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Прощание с детством: последний звонок в Абхазии

Прощание с детством: последний звонок в Абхазии

Корреспонденты Sputnik разделили эмоции последнего школьного дня с выпускниками сухумской 5-й и 15-й школ. Прочувствуйте в фотоленте атмосферу долгожданного и... 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T18:45+0300

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Последний звонок прозвучал в 153 школах Абхазии 3 июня. В школах Абхазии 28 539 учащихся, из них 1892 выпускника, 12 человек претендуют на золотые и серебряные медали.В школах прошли праздничные линейки, выпускники подготовили концертную программу, танцы и флешмобы. По традиции, на прощание первоклашки вручили выпускникам цветы, а взамен получили памятные подарки.Впереди вчерашних школьников ждут вступительные и школьные экзамены, многие уже определились с профессией. Среди сегодняшних выпускников будущие врачи, математики, юристы, экономисты, строители, инженеры, IT-специалисты.В 2022 году Министерством просвещения и языковой политики было решено продлить учебный год на одну неделю, так как зимой школьники в связи с эпидемиологической ситуацией долгое время находились на карантине.

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мультимедиа, фото , выпускной, фото