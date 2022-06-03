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Прощание с детством: последний звонок в Абхазии
Прощание с детством: последний звонок в Абхазии
Корреспонденты Sputnik разделили эмоции последнего школьного дня с выпускниками сухумской 5-й и 15-й школ. Прочувствуйте в фотоленте атмосферу долгожданного и... 03.06.2022, Sputnik Абхазия
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Последний звонок прозвучал в 153 школах Абхазии 3 июня. В школах Абхазии 28 539 учащихся, из них 1892 выпускника, 12 человек претендуют на золотые и серебряные медали.В школах прошли праздничные линейки, выпускники подготовили концертную программу, танцы и флешмобы. По традиции, на прощание первоклашки вручили выпускникам цветы, а взамен получили памятные подарки.Впереди вчерашних школьников ждут вступительные и школьные экзамены, многие уже определились с профессией. Среди сегодняшних выпускников будущие врачи, математики, юристы, экономисты, строители, инженеры, IT-специалисты.В 2022 году Министерством просвещения и языковой политики было решено продлить учебный год на одну неделю, так как зимой школьники в связи с эпидемиологической ситуацией долгое время находились на карантине.
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мультимедиа, фото , выпускной, фото

Прощание с детством: последний звонок в Абхазии

18:45 03.06.2022 (обновлено: 19:33 03.06.2022)
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Корреспонденты Sputnik разделили эмоции последнего школьного дня с выпускниками сухумской 5-й и 15-й школ. Прочувствуйте в фотоленте атмосферу долгожданного и немного грустного праздника.
Последний звонок прозвучал в 153 школах Абхазии 3 июня. В школах Абхазии 28 539 учащихся, из них 1892 выпускника, 12 человек претендуют на золотые и серебряные медали.
В школах прошли праздничные линейки, выпускники подготовили концертную программу, танцы и флешмобы. По традиции, на прощание первоклашки вручили выпускникам цветы, а взамен получили памятные подарки.
Впереди вчерашних школьников ждут вступительные и школьные экзамены, многие уже определились с профессией. Среди сегодняшних выпускников будущие врачи, математики, юристы, экономисты, строители, инженеры, IT-специалисты.
В 2022 году Министерством просвещения и языковой политики было решено продлить учебный год на одну неделю, так как зимой школьники в связи с эпидемиологической ситуацией долгое время находились на карантине.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Последний звонок прозвучал в 153 школах Абхазии.

Последний звонок прозвучал в 153 школах Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Последний звонок прозвучал в 153 школах Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции, выпускники вначале мероприятия под гимн вынесли флаг республики.

По традиции, выпускники вначале мероприятия под гимн вынесли флаг республики. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции, выпускники вначале мероприятия под гимн вынесли флаг республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята из Сухумской пятой школы очень рады окончанию школьной жизни.

Ребята из Сухумской пятой школы очень рады окончанию школьной жизни. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята из Сухумской пятой школы очень рады окончанию школьной жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На память выпускники оставляют пожелания и росписи на майках. Это еще одна традиция последнего школьного дня.

На память выпускники оставляют пожелания и росписи на майках. Это еще одна традиция последнего школьного дня. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На память выпускники оставляют пожелания и росписи на майках. Это еще одна традиция последнего школьного дня.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник иногда может стать испытанием на стойкость, особенно для первоклашек.

Праздник иногда может стать испытанием на стойкость, особенно для первоклашек. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник иногда может стать испытанием на стойкость, особенно для первоклашек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Особенно сложно прощаться с воспитанниками классным руководителям.

Особенно сложно прощаться с воспитанниками классным руководителям. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Особенно сложно прощаться с воспитанниками классным руководителям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На прощание ребята подарили учителю свои "сердца" и станцевали последний танец.

На прощание ребята подарили учителю свои &quot;сердца&quot; и станцевали последний танец. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На прощание ребята подарили учителю свои "сердца" и станцевали последний танец.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для мам, учителей и будущих выпускников был подготовлен настоящий концерт с национальными танцами.

Для мам, учителей и будущих выпускников был подготовлен настоящий концерт с национальными танцами. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для мам, учителей и будущих выпускников был подготовлен настоящий концерт с национальными танцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Школы Абхазии в этом году окончили 1892 выпускника.

Школы Абхазии в этом году окончили 1892 выпускника. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Школы Абхазии в этом году окончили 1892 выпускника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впереди их ждут выпускные и вступительные экзамены и взрослая жизнь.

Впереди их ждут выпускные и вступительные экзамены и взрослая жизнь. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впереди их ждут выпускные и вступительные экзамены и взрослая жизнь.

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