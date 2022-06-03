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Юные вокалисты из Абхазии стали участниками фестиваля "Белый Пароход"
Юные вокалисты из Абхазии стали участниками фестиваля "Белый Пароход"
"Белый Пароход" – музыкальный проект, в котором участвуют дети социальных категорий, прошедшие конкурсный отбор. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T21:25+0300
2022-06-03T21:25+0300
2022-06-03T21:38+0300
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Пятеро ребят из Абхазии стали участниками 17-го Всероссийского детского музыкального благотворительного фестиваля "Белый Пароход", сообщили организаторы.Абхазию представляют Аделина Аджба, Алан Кархалава, Анана Квачахия, Валерия Цвижба и Аслан Чачава. Они вошли в число 130 юных музыкантов, отобранных в финал из полутора тысяч конкурсантов, и станут участниками летней вокально-хоровой школы.В 2022 году обучение в вокально-хоровой школе пройдет с 8 по 25 августа в подмосковном гостиничном комплексе, и с 26 августа по 4 сентября - на борту теплохода-пансионата.Под руководством профессиональных педагогов детям проведут занятия по вокалу, пению в хоре и игре на музыкальных инструментах, мастер-классы и занятия хореографией. Предусмотрена и развлекательная программа: экскурсии, спортивные игры, квесты, отрядные конкурсы.На теплоходе занятия и репетиции вокально-хоровой школы продолжатся, детям организуют досуг и развлечения. На пути следования "Белый Пароход" совершит остановки в Угличе, Ярославле, Горицах, Мандрогах, на островах Валаам и Кижи. Завершится 17-й Всероссийский детский музыкальный фестиваль "Белый Пароход" гала-концертом на сцене Мариинского театра с симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева.
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музыка, культура, новости, вокал
Юные вокалисты из Абхазии стали участниками фестиваля "Белый Пароход"
21:25 03.06.2022 (обновлено: 21:38 03.06.2022)
"Белый Пароход" – музыкальный проект, в котором участвуют дети социальных категорий, прошедшие конкурсный отбор.
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Пятеро ребят из Абхазии стали участниками 17-го Всероссийского детского музыкального благотворительного фестиваля "Белый Пароход", сообщили организаторы.
Абхазию представляют Аделина Аджба, Алан Кархалава, Анана Квачахия, Валерия Цвижба и Аслан Чачава. Они вошли в число 130 юных музыкантов, отобранных в финал из полутора тысяч конкурсантов, и станут участниками летней вокально-хоровой школы.
В 2022 году обучение в вокально-хоровой школе пройдет с 8 по 25 августа в подмосковном гостиничном комплексе, и с 26 августа по 4 сентября - на борту теплохода-пансионата.
Под руководством профессиональных педагогов детям проведут занятия по вокалу, пению в хоре и игре на музыкальных инструментах, мастер-классы и занятия хореографией. Предусмотрена и развлекательная программа: экскурсии, спортивные игры, квесты, отрядные конкурсы.
Результатом школы станут итоговые гала-концерты на крупных площадках Москвы и главных сценах других российских городов с участием звезд театра, кино, оперы и эстрады. Первый гала-концерт пройдет 25 августа в Москве, а 26 августа из Москвы "Белый Пароход" отправится в речное путешествие в Санкт-Петербург.
На теплоходе занятия и репетиции вокально-хоровой школы продолжатся, детям организуют досуг и развлечения. На пути следования "Белый Пароход" совершит остановки в Угличе, Ярославле, Горицах, Мандрогах, на островах Валаам и Кижи. Завершится 17-й Всероссийский детский музыкальный фестиваль "Белый Пароход" гала-концертом на сцене Мариинского театра с симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева.