https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sgb-vozbudila-ugolovnoe-delo-na-urozhentsa-tkuarchala-po-podozreniyu-v-gosizmene-1039386179.html

СГБ возбудила уголовное дело на уроженца Ткуарчала по подозрению в госизмене

СГБ возбудила уголовное дело на уроженца Ткуарчала по подозрению в госизмене

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. СГБ Абхазии возбудила уголовное дело на 28-летнего уроженца Ткуарчала Даура Буава, которого подозревают в госизмене. Сейчас он... 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T22:20+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. СГБ Абхазии возбудила уголовное дело на 28-летнего уроженца Ткуарчала Даура Буава, которого подозревают в госизмене. Сейчас он находится в Грузии.По данным предварительного следствия, Буава в октябре 2021 года публиковал в соцсети "Tik Tok" ролики с прямыми и скрытыми призывами в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и обороноспособности Абхазии.СГБ отмечает, что публикации содержат пропаганду присоединения Абхазии к Грузии в качестве автономной республики с закреплением правового статуса в конституции последней. Также, СГБ установила, что 14 декабря минувшего года Буава содействовал тому, чтобы гражданину Абхазии Дато Хаджимба 1995 г.р., переехавшему со своей супругой в Грузию, по госпрограмме была выделена квартира в Тбилиси, тем самым пропагандируя благоприятные условия проживания для абхазских граждан на территории враждебного государства.Ранее Буава был объявлен в федеральный розыск на территории России за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

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