https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sgb-vozbudila-ugolovnoe-delo-na-urozhentsa-tkuarchala-po-podozreniyu-v-gosizmene-1039386179.html
СГБ возбудила уголовное дело на уроженца Ткуарчала по подозрению в госизмене
СГБ возбудила уголовное дело на уроженца Ткуарчала по подозрению в госизмене
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. СГБ Абхазии возбудила уголовное дело на 28-летнего уроженца Ткуарчала Даура Буава, которого подозревают в госизмене. Сейчас он... 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T22:20+0300
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. СГБ Абхазии возбудила уголовное дело на 28-летнего уроженца Ткуарчала Даура Буава, которого подозревают в госизмене. Сейчас он находится в Грузии.По данным предварительного следствия, Буава в октябре 2021 года публиковал в соцсети "Tik Tok" ролики с прямыми и скрытыми призывами в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и обороноспособности Абхазии.СГБ отмечает, что публикации содержат пропаганду присоединения Абхазии к Грузии в качестве автономной республики с закреплением правового статуса в конституции последней. Также, СГБ установила, что 14 декабря минувшего года Буава содействовал тому, чтобы гражданину Абхазии Дато Хаджимба 1995 г.р., переехавшему со своей супругой в Грузию, по госпрограмме была выделена квартира в Тбилиси, тем самым пропагандируя благоприятные условия проживания для абхазских граждан на территории враждебного государства.Ранее Буава был объявлен в федеральный розыск на территории России за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.
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безопасность, новости, интернет
СГБ возбудила уголовное дело на уроженца Ткуарчала по подозрению в госизмене
СУХУМ, 3 июн - Sputnik.
СГБ Абхазии возбудила уголовное дело
на 28-летнего уроженца Ткуарчала Даура Буава, которого подозревают в госизмене. Сейчас он находится в Грузии.
По данным предварительного следствия, Буава в октябре 2021 года публиковал в соцсети "Tik Tok" ролики с прямыми и скрытыми призывами в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и обороноспособности Абхазии.
СГБ отмечает, что публикации содержат пропаганду присоединения Абхазии к Грузии в качестве автономной республики с закреплением правового статуса в конституции последней.
"Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, в проводимой пропаганде выделяет будущие положительные аспекты присоединения Республики Абхазия к Грузии, тем самым оказывает иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности, с посягательством на суверенитет и безопасность Республики Абхазия", - говорится в релизе службы госбезопасности.
Также, СГБ установила, что 14 декабря минувшего года Буава содействовал тому, чтобы гражданину Абхазии Дато Хаджимба 1995 г.р., переехавшему со своей супругой в Грузию, по госпрограмме была выделена квартира в Тбилиси, тем самым пропагандируя благоприятные условия проживания для абхазских граждан на территории враждебного государства.
Ранее Буава был объявлен в федеральный розыск на территории России за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.