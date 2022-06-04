Заброшенная "Гуандра": история железнодорожной станции в Новом Афоне

Станция была открыта в 1944 году. Изначально она носила название "Цитрусовая". Позже, в 1951году, ее переименовали в "Наринджовани". Современное наименование станция получила в 1967 году.В советское время здесь останавливались поезда, так как поселок Гуандра курортный, имеет выход к морю. После Отечественной войны народа Абхазии станция была заброшена. Сегодня здесь не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда.
Железнодорожная станция "Гуандра" находится в одноименном поселке Гудаутского района.
Станция была открыта в 1944 году. Изначально она носила название "Цитрусовая". Позже, в 1951году, ее переименовали в "Наринджовани". Современное наименование станция получила в 1967 году.
В советское время здесь останавливались поезда, так как поселок Гуандра курортный, имеет выход к морю. После Отечественной войны народа Абхазии станция была заброшена. Сегодня здесь не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда.