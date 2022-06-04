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Заброшенная "Гуандра": история железнодорожной станции в Новом Афоне
Заброшенная "Гуандра": история железнодорожной станции в Новом Афоне
Железнодорожная станция "Гуандра" находится в одноименном поселке Гудаутского района. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T09:30+0300
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Станция была открыта в 1944 году. Изначально она носила название "Цитрусовая". Позже, в 1951году, ее переименовали в "Наринджовани". Современное наименование станция получила в 1967 году.В советское время здесь останавливались поезда, так как поселок Гуандра курортный, имеет выход к морю. После Отечественной войны народа Абхазии станция была заброшена. Сегодня здесь не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда.
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фото, фото , мультимедиа

Заброшенная "Гуандра": история железнодорожной станции в Новом Афоне

09:30 04.06.2022
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Железнодорожная станция "Гуандра" находится в одноименном поселке Гудаутского района.
Станция была открыта в 1944 году. Изначально она носила название "Цитрусовая". Позже, в 1951году, ее переименовали в "Наринджовани". Современное наименование станция получила в 1967 году.
В советское время здесь останавливались поезда, так как поселок Гуандра курортный, имеет выход к морю. После Отечественной войны народа Абхазии станция была заброшена. Сегодня здесь не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция "Гуандра" в одноименном поселке, который относится к Гудаутскому району.

Железнодорожная станция &quot;Гуандра&quot; в одноименном поселке, который относится к Гудаутскому району. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция "Гуандра" в одноименном поселке, который относится к Гудаутскому району.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Платформа была открыта в 1944 году.

Платформа была открыта в 1944 году. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Платформа была открыта в 1944 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально называлась "Цитрусовая".

Изначально называлась &quot;Цитрусовая&quot;. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально называлась "Цитрусовая".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Название это сохранялось всего шесть лет.

Название это сохранялось всего шесть лет. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Название это сохранялось всего шесть лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А в 1951 году станцию переименовали в "Наринджовани".

А в 1951 году станцию переименовали в &quot;Наринджовани&quot;. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

А в 1951 году станцию переименовали в "Наринджовани".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Современное название она получила в 1967 году.

Современное название она получила в 1967 году. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Современное название она получила в 1967 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После Отечественной войны народа Абхазии "Гуандра" была заброшена.

После Отечественной войны народа Абхазии &quot;Гуандра&quot; была заброшена. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

После Отечественной войны народа Абхазии "Гуандра" была заброшена.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На платформе не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда.

На платформе не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

На платформе не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание нуждается в капитальном ремонте.

Здание нуждается в капитальном ремонте. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание нуждается в капитальном ремонте.

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