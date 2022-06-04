https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/1036223276.html

Заброшенная "Гуандра": история железнодорожной станции в Новом Афоне

Заброшенная "Гуандра": история железнодорожной станции в Новом Афоне

Железнодорожная станция "Гуандра" находится в одноименном поселке Гудаутского района. 04.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-04T09:30+0300

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в абхазии

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Станция была открыта в 1944 году. Изначально она носила название "Цитрусовая". Позже, в 1951году, ее переименовали в "Наринджовани". Современное наименование станция получила в 1967 году.В советское время здесь останавливались поезда, так как поселок Гуандра курортный, имеет выход к морю. После Отечественной войны народа Абхазии станция была заброшена. Сегодня здесь не останавливаются ни пассажирские, ни грузовые поезда.

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