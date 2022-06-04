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Абхазия примет участие в молодежном форуме "Евразия Global"
Абхазия примет участие в молодежном форуме "Евразия Global"
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Делегация из Абхазии отправилась в Москву для участия в пре-программе Международного молодежного форума "Евразия Global", сообщает... 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T11:35+0300
2022-06-04T11:35+0300
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Делегация из Абхазии отправилась в Москву для участия в пре-программе Международного молодежного форума "Евразия Global", сообщает Госкомспорта республики.Сам форум пройдет в Оренбурге с 8 по 14 июня, сейчас там пока проходит "Школа волонтеров", в которой также обучаются ребята из Абхазии.Участников форума ждет насыщенная и разнообразная программа.Абхазию на молодежном мероприятии представят девять молодых специалистов в разных сферах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
москва, абхазия, молодежь, новости
Абхазия примет участие в молодежном форуме "Евразия Global"
11:35 04.06.2022 (обновлено: 11:46 04.06.2022) СУХУМ, 4 июн - Sputnik.
Делегация из Абхазии отправилась в Москву для участия в пре-программе Международного молодежного форума "Евразия Global", сообщает
Госкомспорта республики.
Сам форум пройдет в Оренбурге с 8 по 14 июня, сейчас там пока проходит "Школа волонтеров", в которой также обучаются ребята из Абхазии.
Участников форума ждет насыщенная и разнообразная программа.
Абхазию на молодежном мероприятии представят девять молодых специалистов в разных сферах.