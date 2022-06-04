https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/abkhaziya-primet-uchastie-v-molodezhnom-forume-evraziya-global-1039389079.html

Абхазия примет участие в молодежном форуме "Евразия Global"

Абхазия примет участие в молодежном форуме "Евразия Global"

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Делегация из Абхазии отправилась в Москву для участия в пре-программе Международного молодежного форума "Евразия Global", сообщает... 04.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Делегация из Абхазии отправилась в Москву для участия в пре-программе Международного молодежного форума "Евразия Global", сообщает Госкомспорта республики.Сам форум пройдет в Оренбурге с 8 по 14 июня, сейчас там пока проходит "Школа волонтеров", в которой также обучаются ребята из Абхазии.Участников форума ждет насыщенная и разнообразная программа.Абхазию на молодежном мероприятии представят девять молодых специалистов в разных сферах.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, абхазия, молодежь, новости