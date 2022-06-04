https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/abukhba-ob-obraze-v-poslednem-iz-ushedshikh-otmechennom-zritelyami-khotel-by-byt-pokhozhim-1039356799.html
Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим
Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим
Актер РУСДРАМа Осман Абухба рассказал в эфире радио Sputnik о том, как воспринял весть о победе в зрительском голосовании, о роли в моноспектакле, о творческих... 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T14:42+0300
2022-06-04T14:42+0300
2022-06-04T14:25+0300
радио
абхазия
культура
русдрам
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/02/1039356982_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_8182d53f9ae443b80a123c963c745138.jpg
Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим
Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим
Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера подвел итоги зрительского голосования 40-го театрального сезона. В номинации "Лучшая мужская роль" отмечен Осман Абухба за образ Зауркана Золака в спектакле "Последний из ушедших".Актер признался, что догадывался о том, что работа его может быть отмечена, но полной уверенности все же не было."Хочу поблагодарить всех, кто за меня проголосовал, очень приятно. Я буду стараться не подводить и становиться лучше и лучше", – сказал Абухба.Говоря о герое романа Шинкуба "Последний из ушедших" Зауркане Золаке, актер отметил его мудрость, непоколебимость, мужественность и доброту."Несмотря на все беды в жизни, он остался верен себе, сохранил человечность и доброту. Ну, это дорогого стоит. Непоколебимый, сильный человек… Мне бы хотелось быть похожим на этого человека", – признался Абухба.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/02/1039356982_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_f3f8a15feadee5e2eb9acf6c4523b9d3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, культура, русдрам, подкасты, аудио
Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим
Актер РУСДРАМа Осман Абухба рассказал в эфире радио Sputnik о том, как воспринял весть о победе в зрительском голосовании, о роли в моноспектакле, о творческих планах.
Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера подвел итоги зрительского голосования 40-го театрального сезона. В номинации "Лучшая мужская роль" отмечен Осман Абухба за образ Зауркана Золака в спектакле "Последний из ушедших".
Актер признался, что догадывался о том, что работа его может быть отмечена, но полной уверенности все же не было.
"Хочу поблагодарить всех, кто за меня проголосовал, очень приятно. Я буду стараться не подводить и становиться лучше и лучше", – сказал Абухба.
Говоря о герое романа Шинкуба "Последний из ушедших" Зауркане Золаке, актер отметил его мудрость, непоколебимость, мужественность и доброту.
"Несмотря на все беды в жизни, он остался верен себе, сохранил человечность и доброту. Ну, это дорогого стоит. Непоколебимый, сильный человек… Мне бы хотелось быть похожим на этого человека", – признался Абухба.
Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле выше.