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Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим

Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим

Актер РУСДРАМа Осман Абухба рассказал в эфире радио Sputnik о том, как воспринял весть о победе в зрительском голосовании, о роли в моноспектакле, о творческих... 04.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-04T14:42+0300

2022-06-04T14:42+0300

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Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим Абухба об образе в "Последнем из ушедших", отмеченном зрителями: хотел бы быть похожим

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера подвел итоги зрительского голосования 40-го театрального сезона. В номинации "Лучшая мужская роль" отмечен Осман Абухба за образ Зауркана Золака в спектакле "Последний из ушедших".Актер признался, что догадывался о том, что работа его может быть отмечена, но полной уверенности все же не было."Хочу поблагодарить всех, кто за меня проголосовал, очень приятно. Я буду стараться не подводить и становиться лучше и лучше", – сказал Абухба.Говоря о герое романа Шинкуба "Последний из ушедших" Зауркане Золаке, актер отметил его мудрость, непоколебимость, мужественность и доброту."Несмотря на все беды в жизни, он остался верен себе, сохранил человечность и доброту. Ну, это дорогого стоит. Непоколебимый, сильный человек… Мне бы хотелось быть похожим на этого человека", – признался Абухба.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле выше.

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